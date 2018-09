La fiesta de la 'victoria'

Este domingo se cumple un año desde aquella masiva manifestación en la que miles de personas tomaron las calles de Murcia para reivindicar la llegada del AVE soterrado a la ciudad. Desde entonces, han pasado 365 días y 384 noches de concentraciones para pedir lo que se prometió hace ya 12 años.

Hoy, los murcianos también han salido a la calle, pero en una jornada familiar y festiva, en la que han rememorado el hito de hace un año y los éxitos conseguidos desde entonces, pero también la lucha y los momentos duros vividos. Aun así, los vecinos lo tienen claro: "¡Victoria!", exclamaba la conocida como 'la abuela de las vías', Ana Jiménez, quien reivindicó que la lucha que tiene lugar en Murcia llegue a toda España "y cruce fronteras". Por su parte, el portavoz de la Plataforma Pro-Soterramiento, Joaquín Contreras, se mostró satisfecho ya que "estamos despertando la conciencia crítica de los ciudadanos".

"Estamos contentos pero expectantes", apuntaba. Y es que, hace solo dos días se cumplía el plazo para la presentación de ofertas de empresas para acometer las obras de Barriomar y Nonduermas. El 24 de octubre, cuando se abrirán las plicas. "Cuando estén adjudicadas, tendremos cierta certeza de que el proyecto va a seguir", remarcaba.

La jornada ha contado con una completa programación que ha incluido una ruta en bicicleta, el artista Pablo Chipone ha realizado un graffiti reivindicativo y varios grupos musicales han amenizado la convivencia. Cientos de vecinos han compartido comida y su experiencia a lo largo de estos meses junto a personajes ya emblemáticos de esta lucha, como el párroco Joaquín Sánchez. Representantes políticos de Podemos y el Partido Socialista han estado presentes también en esta fiesta de las vías. Así, el delegado del Gobierno, Diego Conesa, ha escuchado atento las peticiones de Ana Jiménez, mientras el dirigente de Podemos, Juan Carlos Monedero, se ha fotografiado con otros tantos vecinos que se acercaban a saludarle.

"Podemos es una fuerza política que nace del 15-M y que llega a las instituciones pero que sabe también que sin las calles, no hay cambio", aseguraba. "Los murcianos tenían sus representantes políticos, pero si no hubieran estado en las calles, si no hubieran aguantado las acusaciones de ser terroristas y no hubieran resistido las multas y las provocaciones, hoy no estaríamos celebrando esta victoria".