Los trabajadores de limpieza 'se alían' para defender sus derechos

Trabajadoras y trabajadores de la limpieza forman una plataforma para defender sus derechos laborales Las jornadas dignas, la libertad sindical y el reconocimiento de enfermedades asociadas al desempeño de la labor profesional están entre sus reivindicaciones Estos empleados han constituido la Plataforma en Defensa de las Trabajadoras y Trabajadores de la Limpieza, Edificios y Locales en un acto en el Centro Municipal de El Carmen en el queparticiparondecenas de personas para «luchar por los derechos de las limpiadoras y limpiadores de la Comunidad Autónoma, colegios y edificios municipales y hospitales, centros comerciales y otros sectores afectados por el mismo convenio».

En el encuentro, se recordaron los problemas que comparten cientos de limpiadores y limpiadoras en la Región de Murcia, como los pliegos de condiciones a la baja en las administraciones, por los que «cada vez trabajan más horas por un menor salario», y se recordaron los logros de las luchas organizadas, «que no haya miedo a manifestarse, a hacer huelga, no pedimos nada que no recoja la Ley».

Francisco Sánchez, secretario de organización de ATRM, miembro del comité de seguridad y salud de Ferrovial, explicó que van a luchar por alcanzar jornadas completas que les permitan conseguir pensiones dignas, puesto que lo habitual es contar con contratos de cuatro horas y salarios de cuatrocientos euros.

En este sentido, según ha apuntó Antonio Alcaraz, presidente y miembro del comité del lote administrativo de la CARM, uno de sus caballos de batalla será que los pliegos de condiciones salgan con «precios de licitación acordes con los derechos salariales y con los servicios que se prestan, en lugar de salir por lo bajo haciendo que las empresas logren sus beneficios mediante fraude a costa de los derechos laborales».