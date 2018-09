Los conductores de ambulancia del Morales ponen fin al conflicto laboral

Los conductores de ambulancia del Hospital Morales Meseguer de Murcia han puesto fin al conflicto laboral que mantenían con la empresa Ambulancias Martínez Robles S. L, que se hizo cargo del servicio el pasado mes de agosto, ante el cambio de las condiciones laborales y los turnos de trabajo que tenían estos empleados con la anterior adjudicataria.

Los trabajadores llegaron a convocar una huelga indefinida hace dos semanas, tal y como anunció LA OPINIÓN, paro que debía haber empezado el pasado martes 18 de septiembre y que se ha mantenido en el aire estos últimos días debido a la negociación que se había iniciado con la empresa a través de la oficina de mediación de la Comunidad Autónoma.

Los conductores confirmaron ayer a esta Redacción que «finalmente hemos llegado a un acuerdo con la empresa en la reunión de hoy, por lo que la huelga prevista y planteada no llegará a efectuarse». Una de las principales quejas era que con el cambio de empresa les habían cambiado los turnos de trabajo y horarios, «así no podemos conciliar la vida laboral y familiar y no se cumple el convenio, ya que en lugar de hacer el turno de mañana o de tarde nos obligan a hacer jornada partida sin horario fijo para el descanso», indicaban.

El comité de empresa aseguró que desde el cambio de empresa se han venido produciendo algunas modificaciones en la prestación del servicio, que inicialmente se plantearon como provisionales, tales como el traslado de la coordinación de Murcia a Caravaca, sin que hayan comunicado nada a los trabajadores que lo prestan, la supresión de algunos puestos de trabajo eventuales y la utilización de medios asignados al Hospital Morales Meseguer para otros centros sanitarios. Por ello, los empleados se quejaban de que no se les respeten los turnos, horarios ni se les paguen los gastos de desplazamiento.

Los responsables del comité indican que tras la negociación «la empresa acepta los cuadrantes que estuvimos negociando, de jornada continua y varios turnos de mañana y de tarde» de forma provisional y hasta que se resuelva el nuevo concurso y entre la nueva contrata en vigor.

Desplazamientos

Sobre la movilidad geográfica, «la empresa va a ofertar una cantidad y tenemos que acordarla con las trabajadoras afectadas. También se compromete a respetar la conciliación laboral y familiar haciendo cumplir los turnos y no estirarlos más de su hora. Para eso tenemos un grupo de gente para echar horas». Los trabajadores afirman que también se comprometen a cumplir el ratio de ambulancias y trabajadores en todos los centros de trabajo «que nosotros sabemos que no cumple». Un acuerdo que los conductores de ambulancia creen que tiene «muchas intenciones subjetivas, por lo que tendremos que estar atentos a que se cumpla».