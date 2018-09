La Policía de Murcia busca al dueño de Kira

"Me llamo Kira, soy una perrita y me he perdido, ¿podéis ayudarme a encontrar a mi dueño?". Con este mensaje en redes sociales la Policía Local de Murcia hace una llamamiento a la colaboración ciudadana para encontrar a una perra perdida.



La perra fue vista por última vez en el barrio del Infante Don Juan Manuel y no lleva microchip.



La Policía invita a aquel que la vea a que contacte con ellos a través del teléfono 092.