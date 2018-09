Foodtopía abre dos nuevos locales, uno en Vistalegre y otro en Las Torres

Foodtopía avanza con su Proyect 2020 de cocina-comedor-take away por Murcia y área metropolitana, tras ir ganando clientes con su propuesta de menú de platos equilibrados por 4 euros y de baja huella ecológica. Desde este mes contará con cinco establecimientos, tras la próxima apertura de tiendas take away junto al Hospital Morales Meseguer, en Vistalegre, y en Las Torres de Cotillas, además de haber solicitado al Ayuntamiento de Murcia la presencia en siete puestos en los mercados de abastos del municipio.

Su oferta de alimentación sana a precios reducidos, entre 1 y 2,5 euros por plato, es posible por ser un negocio innovador que vela por la sostenibilidad integral, según explican desde Foodtopía. Su oferta se basa en tres pilares, consistentes en "cocinar con productos recolectados alrededor de las ciudades donde está presente, cocer los alimentos con tecnología novedosa, logrando reducir el consumo de energía y tiempo, y no malgastar comida".

El resultado de su filosofía de alimentación y negocio es, según detallan, una disminución de los efectos colaterales del 50%, la salud y bolsillo de la clientela salen ganando, además de velarse por las necesidades alimentarias de las futuras generaciones.

"Proponemos una economía local resiliente, para lo que usamos productos orgánicos de cultivo local y evitamos el desperdicio en origen. Nuestros guisos llevan proteína vegetal, al realizarse con legumbres, hortalizas y cereales. Para cambiar el mundo, hay que cambiar el sistema alimentario", indica Jesús Pagán, director general de la empresa, que está instalada en el Parque Científico de Murcia.

Alumnos y profesorado de la UMU, personal sanitario, personal que trabaja en el Polígono Oeste y por el Campus Universitario de Espinardo, entre otros, son clientes habituales de sus tiendas-comedor. Cada día vende una media de 1.850 platos diarios, que hace posible un equipo de 30 personas.

La andadura comenzó en 2015 con la apertura de su primera tienda-comedor en el Parque Científico, adscrito al Instituto de Fomento de la Región de Murcia.