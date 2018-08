Protección Civil de Murcia triunfa en las redes: "Haz caso a Aitana"

Aitana, segunda finalista de Operación Triunfo, ha sido una de las revoluciones musicales del verano con su primer single, 'Teléfono', que en dos semanas ya ha conseguido 15 millones de reproducciones en Youtube.



Su éxito ha llegado a todas partes, incluso hasta la cuenta de Protección Civil de Murcia en twitter, que este jueves aprovechaba la letra de la canción de Aitana para dar un aviso de seguridad.



"Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte...Haz caso a Aitana y deja el teléfono cuando vayas a coger el vehículo, ten un verano seguro", escribieron.





Haz caso a @Aitana_ot2017 y deja el teléfono cuando vayas a coger el vehículo, ten un #Verano seguro.#FelizJueves pic.twitter.com/1XiFWyvaTP