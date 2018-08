Los habituales cortes de luz en La Paz desesperan a los vecinos

Las tomas ilegales son las responsables de que 'salte' el transformador general.

Los vecinos de La Paz, en Murcia, llevan varios meses sufriendo cortes de luz a diario y la situación se ha agravado este verano. Ahora, según informaron los propios afectados a LA OPINIÓN, «todos los días se corta más de dos horas la luz y cada día a una hora distinta».

De hecho, tanto los vecinos como el Ayuntamiento coinciden en que se ha convertido en un problema generalizado en varias zonas del barrio. «No puedo poner una lavadora porque en cualquier momento se puede ir la luz y se quema», denunciaba una de las vecinas. «Ayer no pude ni cocinar porque cuando llegué del trabajo a mediodía no había luz y tuve que comerme un bocadillo», explicaba. Además, otro vecino ha tenido que abandonar su vivienda porque necesita para dormir una máquina de oxígeno que se conecta a la electricidad y en La Paz no siempre hay electricidad por las noches.

A su vez, Iberdrola, empresa responsable del suministro eléctrico, reconoció que «es una zona conflictiva con muchas tomas ilegales», pero que no les consta que los problemas hayan aumentado, ni mucho menos, que haya reclamaciones. Además, los informes técnicos de la empresa dejan en evidencia dónde está el foco del problema, al igual que los propios vecinos que han denunciado la situación. Hay numerosos pisos conectados ilegalmente a la red eléctrica provocando que el consumo sea mayor que la potencia contratada. Esto hace que el transformador general del barrio salte todos los días. De hecho, hay 104 casas con contrato de los 175 puntos de suministro, según el mapa que los técnicos de Iberdrola presentaron a los jefes de servicio del Ayuntamiento de Murcia.

Cabe destacar que el Consistorio se ha implicado en el asunto tras conocer las numerosas quejas de las personas que viven en el distrito Este de la capital. Concretamente, el pedáneo Rafael Gómez confirmó a LA OPINIÓN que «desde la junta de distrito se está trabajando con Iberdrola y con el Ayuntamiento». La concejala de Infraestructuras, Rebeca Pérez, también explicó a LA OPINIÓN que, según la eléctrica, la solución pasa por los tribunales. «Iberdrola está localizando las viviendas que posiblemente estén en situación irregular, en zonas sospechosas de enganches ilegales que podrían originar sobrecarga de red», afirmó Pérez.

Finalmente, la concejala y representantes de la eléctrica acordaron ayer hacer una reordenación de la red de baja tensión para minimizar las molestias de las caídas de suministro eléctrico, unas obras que se van a acometer esta semana de forma urgente.