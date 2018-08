Una nueva demanda ante el juez amenaza la polémica oposición de bomberos

Lejos de acabarse la polémica parece que se sigue añadiendo leña al fuego de una oposición que pese a que tiene una sentencia a su favor ve nubarrones en su horizonte. Y es que un opositor ha vuelto a denunciar irregularidades que presuntamente se produjeron en las oposiciones, según explica en su demanda, a las 30 plazas de bomberos, en esta ocasión, por una supuesta vulneración de las bases.

Según fuentes municipales, la denuncia de este opositor se debe a que las pruebas fueron firmadas por un técnico, asesor del tribunal calificado, que no tenía la titulación exigida para ello, vulnerando las bases, a juicio del demandante. El Ayuntamiento insiste en que sí tiene la titulación adecuada.

Estas mismas bases para las oposiciones del Boletín Oficial de la Región de Murcia indican al respecto que, para las pruebas físicas, el Tribunal contará con un técnico especialista «designado por el Tribunal en calidad de asesor» y que estas pruebas «se realizarán en presencia de éste». El denunciante asegura que este experto no contaba con el título adecuado para poder evaluar las pruebas, lo que supone una traba más en este proceso de oposiciones que está durando más de lo esperado.

Estos hechos se respaldan teniendo en cuenta que ese mismo técnico que firmó las pruebas interpuso una denuncia al Ayuntamiento por no poder optar a una plaza pública presuntamente, por no revalidar aún su título, el cual se le demandaba para poder lograr esa plaza, por lo que no pertenecía a la categoría adecuada para firmar las pruebas físicas, según el opositor demandante. Ante esta denuncia del técnico reclamando la categoría profesional, el tribunal falló a favor del Ayuntamiento.

Este nuevo caso judicial se suma a la denuncia ya presentada por otros opositores que han denunciado irregularidades en las pruebas y que el pasado 30 de julio interpusieron un recurso de apelación contra la sentencia dictada en primera instancia el 6 de julio que dio la razón al Ayuntamiento al no reconocer irregularidad alguna en las pruebas.



Un proceso controvertido

Para entender la trayectoria de estas oposiciones hay que remontarse a 2016, cuando comenzó este proceso para cubrir 30 plazas de bomberos vacantes.

Alrededor de 2.300 personas se presentaron a estas oposiciones para aumentar la plantilla del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).

Todo este proceso selectivo ha sido dirigido y llevado a cabo por un tribunal independiente formado por funcionarios de tres administraciones distintas: Comunidad Autónoma de Murcia, Universidad de Murcia y Ayuntamiento de Murcia.

El momento más controvertido y que más críticas ha generado llegó con las pruebas físicas, realizadas durante el periodo de marzo a junio de 2017.

Concretamente, once de los opositores que no superaron las pruebas fueron quienes denunciaron las irregularidades, principalmente de las fases 2 y 4, correspondientes a los exámenes de claustrofobia y de montaje de herramientas.

La última de las pruebas que deben realizar los opositores al superar todas las otras es pasar un periodo de prácticas formativas en la academia. Esta última fase estaba prevista para comenzar el 1 de junio, pero ante las denuncias y la polémica se decidió retrasarlas hasta que se llegase a una decisión judicial clara sobre el proceso. La fecha de comienzo no está todavía prevista debido a los últimos acontecimientos sobre el tema aunque los aspirantes están al tanto del proceso.