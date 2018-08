"Estaba bocabajo, lo he sacado del agua y le he hecho el boca a boca"

Un precinto de la Policía Nacional cortaba a primera hora de la tarde la entrada al Carril del Bartolo, desde el Camino de Funes, en Rincón de Seca. En la piscina de la primera vivienda de la calle yacía el cadáver de Ángel N. C., un hombre de 70 años de edad. Había muerto electrocutado.

Los bomberos y sanitarios movilizados al lugar estuvieron un buen rato tratando de reanimar al hombre, sin éxito. Al final, la ambulancia se retiraba. Un agente levantaba el cordón policial para que pasase el vehículo del 061.

A las tres de la tarde llegaban miembros del equipo de Homicidios de la Policía Nacional y de la Científica, que se introducían primero en la casa donde aguardaban los allegados del difunto. Una chica, hija de Ángel, salía llorando de esta vivienda emplazada en plena huerta. Otros dos jóvenes se fundían en un abrazo. Los residentes que iban llegando, y que intentaban acceder con sus coches al carril, se sorprendían del despliegue policial y preguntaban qué pasaba. «Se ha muerto mi padre. Se ha electrocutado en la piscina», contaba la joven a uno de sus vecinos.

«Se le ha parado el corazón», contaba luego otro allegado del difunto. El accidente pasó «con la máquina de taladrar». «Se le ha caído la máquina» a la piscina. De ahí, la tragedia.

En el momento del accidente (eran sobre las dos menos veinte de la tarde), en la casa de la huerta se había reunido gran parte de la familia, para comer.

«Estaba bocabajo. Lo he sacado del agua como he podido y le he hecho el boca a boca», explicaba un hombre que atendió el primero al accidentado.

El cuerpo fue llevado al Instituto de Medicina Legal de Murcia, para practicarle la autopsia.