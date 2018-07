Un "pequeño policía de trapo" patrulla Murcia por una buena causa

Un miembro muy especial se incorporó el pasado viernes a la Policía Local de Murcia para patrullar la ciudad por una buena causa. Se trata de Clawhauser, un "pequeño agente de trapo" que acompaña al resto "para conocer las maravillas de la ciudad y su gente en la lucha contra el cáncer infantil".



La misión de este tigre de trapo es patrullar la ciudad en busca de fondos para la investigación contra el cáncer infantil. Con una hucha como complemento, acompaña a los agentes en su trabajo para animar a la ciudadanía a contribuir en la lucha contra la enfermedad.



De manos de la alcaldesa de Beniel, M. Carmen Morales, Clawhauser llegó a la comisaría como parte de una iniciativa de la Asociación sin Ánimo de Lucro STAR SPAIN Intercambio Policial Internacional, compuesta por policías y familiares de diferentes países del mundo, en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (Aecc).



El nuevo 'agente' acompañará a la Policía Local de Murcia, que se ha sumado a la iniciativa solidaria, durante dos semanas.



A través de las redes sociales, los agentes han querido compartir cómo están siendo los primeros días de Clawhauser, el tigre que lucha contra el cáncer infantil.



"Esta tarde he podido disfrutar de la Sala 092 y sus grandes profesionales, de hecho, he hablado con diversos ciudadanos desde un puesto ¡Qué majos!", escribían en el perfil de twitter de la Policía.





Esta tarde he podido disfrutar de la Sala 092 y sus grandes profesionales, de hecho, he hablado con diversos ciudadanos desde un puesto ¡Qué majos! Sigo con mi visita para reunir fondos en la lucha contra el cáncer infantil. https://t.co/G4BUXj4CrS #StarSpain #ClawhauserenMurcia pic.twitter.com/pmHILyffoU

Hoy he podido conmemorar el #DiaInternacionalDeLaAmistad junto con los compañeros del Grupo de Motoristas, quienes me han mostrado las calles de #Murcia , sus entresijos y encantos. ¡¡Grandes amigos donde los haya!! https://t.co/G4BUXj4CrS #ClawhauserenMurcia #STARSPAIN pic.twitter.com/VgLVQEPoq1

Hoy me he hecho una foto con varios amigos que han querido colaborar en la lucha contra el cáncer infantil.



Puedes hacer tu donativo en el siguiente link o cuando me veas patrullando con @MurciaPoliciahttps://t.co/G4BUXj4CrS



¡¡Muchas gracias!!#ClawhauserenMurcia#STARSPAIN pic.twitter.com/OuXU5Ga16U