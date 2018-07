"Había un problema social con la llegada del AVE a Murcia"

La nueva presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, reconoce que la llegada provisional de la Alta Velocidad a Murcia generaba un sentimiento de «poca credibilidad» en el futuro soterramiento de la línea y sostiene que el nuevo Gobierno ha hecho un replanteamiento «analizado el contexto social».

«En este último año y medio ha habido un problema social en la entrada a Murcia y se reivindicaba la no llegada provisional en superficie basada en una poca credibilidad de que se iba a soterrar la línea», subraya en una entrevista concedida a la Agencia Efe. «Con el cambio de Gobierno y analizado el contexto social se ha tomado la decisión de que hasta que el soterramiento no esté completado no se llegará de forma provisional», apunta Pardo de Vera, quien señala que el horizonte que ahora se maneja es el de la llegada «en el entorno de 2020».

El planteamiento del anterior equipo de Fomento comprendía la entrada de la Alta Velocidad en superficie y el posterior soterramiento de la línea.

En este contexto, la presidenta de Adif explica que ahora se está trabajando en el soterramiento de la parte contratada de Santiago El Mayor y recuerda que se han aprobado los proyectos de El Carmen y Barriomar. «Efectivamente, para poder llegar hasta Murcia el horizonte de ese soterramiento son unos 20 meses», apunta Pardo de Vera.

Preguntada sobre los efectos que tendrá el replanteamiento del proyecto en los contratos licitados con anterioridad, indica que la obra del acceso provisional estaba dentro del contrato que está actualmente en ejecución con Aldesa y que ese desvío «hay que montarlo igualmente y es igualmente necesario».

Por su parte, el contrato de energía y catenaria no era exclusivamente para Murcia, agrega, sino para toda la línea Monforte del Cid-Murcia, con lo cual no tiene afectación. Sí que habrá que modificar ligeramente ese contrato en aspectos técnicos en diversos puntos para adaptarlo a la permeabilidad de Santiago El Mayor lo antes posible.

«En agosto se desviará la línea hacia fuera de la vía, hacia las casas, para poder seguir soterrando. En el entorno de finales de año ya tendremos que suprimir el paso a nivel de Santiago el Mayor para poder seguir soterrando y ahí es cuando la pasarela peatonal tiene que hacer su función», explica la presidenta de Adif.

Ante las críticas del Gobierno regional y el PP al cambio en el planteamiento de las obras, la Plataforma ProSoterramiento hace un llamamiento a la «tranquilidad, la altura de miras y la colaboración entre administraciones» para «evitar perjuicios a los vecinos» con la llegada del AVE, cuya llegada en superficie, opinan, «vendría a coincidir, en la práctica, con su llegada soterrada».