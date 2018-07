El Pleno pide la retirada del 'muro', la pasarela y que no cierren el paso de Santiago El Mayor

El policía local de la puerta de acceso al Salón de Plenos no dejó entrar a los miembros de la Plataforma y los remitió a secretaría.

El policía local de la puerta de acceso al Salón de Plenos no dejó entrar a los miembros de la Plataforma y los remitió a secretaría. JUAN CABALLERO

Las obras para la llegada del AVE a Murcia volvieron a protagonizar ayer un nuevo Pleno del Ayuntamiento de la capital. A las tres mociones presentadas sobre este proyecto por los distintos grupos de la Corporación y el concejal Javier Trigueros se unieron las demandas de los vecinos, quienes se hicieron escuchar desde las pajareras echando en cara a los populares el cambio de postura, al pedir ahora la retirada de la pasarela y la pantalla (conocida como 'muro') incluidos en el proyecto que ellos han estado defendiendo. Una situación que llevó al alcalde, José Ballesta, a llamar al orden a los asistentes y pedir respeto para el concejal Martínez-Oliva.

Por unanimidad, con los votos de las cinco formaciones políticas, salió adelante ayer la moción de PP y Ciudadanos con la que se pide la eliminación de la pantalla de siete metros de altura, que se retire la pasarela peatonal de Santiago El Mayor, que este paso a nivel permanezca abierto y que se recupere el cruce de vehículos por la Senda de Los Garres.

El encargado de defender la moción fue el edil popular de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana, Eduardo Martínez-Oliva, quien afirmó que «nosotros no hemos variado nuestras reivindicaciones, ya que siempre hemos defendido la permeabilidad del paso a nivel», al tiempo que señaló que han solicitado a ADIF que se reduzca la altura de la pantalla, ya que la altura actual de siete metros no es necesaria al no venir ahora el AVE en superficie.

La portavoz del PSOE, Susana Hernández, se dirigó a la bancada popular afirmando que «es fácil que los vecinos no creyeran en ustedes al verles actuar tras sujetar antes la pancarta en la manifestación de 2014 pidiendo que el AVE no llegara en superficie». Desde Cs Mario Gómez pidió más control sobre el cumplimiento de los plazos y las obras previstas y solicitó al resto de partidos «remar todos por el mismo objetivo».

Sergio Ramos, concejal de Cambiemos Murcia, defendió la lucha que han llevado los vecinos durante más de 300 días y mostró su satisfacción por la salida de Bernabé de la Delegación del Gobierno. Mientras que el edil no adscrito Javier Trigueros y Alicia Morales pidieron que se aclarase cómo se había pagado el acto que el Gobierno regional organizó la semana pasada en el Auditorio Regional bajo el lema 'AVE ya'.

Precisamente, Martínez-Oliva aprovechó el tiempo de su turno para poner un vídeo sobre ese mismo acto, lo que llevó posteriormente a toda la oposición a aprobar una moción, con los votos en contra del PP y la abstención de Trigueros, para reprobar al alcalde por asistir al mismo.

El PP se suma a la lucha

Varios miembros de la Plataforma ProSoterramiento acudieron ayer al Consistorio con la intención de acceder al Salón de Plenos para entregar a los concejales del Partido Popular unos diplomas por su 'nueva' postura respecto al AVE, aunque el policía local de la entrada no les permitió la entrada y les remitió a que dejaran los documentos en la secretaría. El portavoz de la Plataforma, Joaquín Contreras, explicó que «con estos diplomas queremos reconocer a los concejales por su incorporación a nuestra lucha por el soterramiento, ya que han cambiado su postura acercándose a nuestras tesis, incluso superándolas». Además, aprovechó para reivindicar el viaje directo a Madrid y no por Alicante, lo que supondría 100 kilómetros menos de trayecto.