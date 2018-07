Más de 80 trenes pasarán por la vía provisional cada día desde septiembre

Recuerda que Conesa quería quitar «la pasarela de la vergüenza».

«El equipo de Gobierno no se resigna a que los murcianos permanezcan dos años y medio sin que el AVE entre a la ciudad». Así lo indicó ayer el concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana, Eduardo Martínez-Oliva, quien ´tiró de hemeroteca´ para recordar al PSOE sus promesas respecto a la Alta Velocidad y advirtió del «cambio de discurso» de Diego Conesa antes y después del cargo de delegado del Gobierno.

El responsable de Movilidad Urbana indicó que Conesa aseguraba hace tres meses «en un acto celebrado con Pedro Sánchez que el PSOE iba a exigir la retirada de la pasarela de la vergüenza. Pero hoy ni se quita ni, por lo visto, le da apuro».

Martínez-Oliva informó de que el desvío provisional entrará en funcionamiento el próximo mes de septiembre, vía por la que circularán cada día entre 80 y 90 trenes cercanías, mercancías y Euromed, «vendrán todos menos el AVE, que tiene prohibida su entrada a Murcia hasta finales de 2020, según han aprobado el PSOE y Podemos». Por lo que se preguntó «si los murcianos nos merecemos esto».

El concejal lamentó que, «por una decisión política», la situación en la que queda Murcia es que «tenemos muro, pero no tenemos AVE; tendremos cerrado el paso a nivel, pero no tenemos AVE; los barrios van a quedar incomunicados, pero no tenemos AVE; la innombrable pasarela se va a quedar y usar, pero no tenemos AVE; el resto de las obras que se iban a licitar hace un mes, no lo están, y no tenemos AVE», por lo que dijo que los beneficios para los vecinos de los barrios afectados «son cero», los mismos que los beneficios para el resto de Murcia y resto de los murcianos.

«Ahora el muro se vuelve pantalla acústica y ya no mata pájaros; la pasarela, ya es legal, segura, temporal y sin acequia debajo y tiene incluso buenas vistas; el soterramiento se va a realizar sin agujero y sin tuneladora; el paso a nivel puede permanecer cerrado y los ascensores de la pasarela serán extraordinarios», ironizaba Eduardo Martínez-Oliva, quien enumeró varias informaciones de prensa con promesas de líderes socialistas sobre la llegada del AVE a Murcia que no se han cumplido.



Cese de la crispación

Desde la Plataforma ProSoterramiento emitieron ayer un comunicado en el que hacían una llamada a la tranquilidad y al cese de la crispación, al tiempo que animan a supervisar las obras para que se cumplan los plazos y piden colaboración entre las administraciones.