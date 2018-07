Más de 2.000 vecinos se van de fiesta a las vías

Después de 309 noches consecutivas de protestas ininterrumpidas, la nueva concentración de los vecinos del sur de Murcia era distinta: esta vez incluía una invitación a una fiesta. Querían celebrar el compromiso del Gobierno nacional de que el AVE no llegará a Murcia en superficie hasta que no esté completado el soterramiento de la línea de Alta Velocidad. El entorno de las vías de Santiago El Mayor –«La zona cero de las vías» como así lo llaman los vecinos– acogía hasta dos millares de personas, como en las grandes concentraciones. «Hay más gente aquí que la que va a haber mañana (hoy) en el Villegas», comentaba un asistente.

La música de los Viakingos daba inicio a la fiesta. Al ritmo de canciones satíricas y versiones como la ya célebre adaptación de El muro de Pink Floyd y Vecinos para siempre, padres e hijos, jóvenes y mayores, amigos y vecinos tomaban posición alrededor de las vías. Con un refresco o una cerveza en la mano, algunos coreaban las letras y aplaudían; otros reían, charlaban y se fundían en abrazos. Otros comían pizzas y pasteles de carne; y los más afortunados degustaban los trozos de jamón que cortaba in situ un grupo de integrantes de la Plataforma ProSoterramiento mientras atronaban petardos.

Había alegría, sí, pero contenida. El ambiente era festivo, pero también cauteloso. «Estamos muy contentos, sí», decía un grupo de mayores. «Pero hasta que no lo veamos soterrado no nos lo creemos». Es la misma reflexión que planteaba Joaquín Contreras, portavoz de la Plataforma, quien ayer recibía felicitaciones de los vecinos. «No queremos cantar victoria; pero de momento recogemos la palabra de que no haya partición de la ciudad y de que el AVE llegue soterrado».

Muchas caras habituales de las protestas se dejaban ver, como el cura Joaquín Sánchez. Los partidos políticos también estaban invitados a la cita, «incluidos el PP». Acudió el delegado del Gobierno, Diego Conesa, quien aupó a la 'Abuela del Sotierramiento', Ana Jiménez. También se acercaron diputados como Óscar Urralburu y María Giménez (Podemos) y concejales como Susana Hernández (PSOE), Alicia Morales (Ahora Murcia) y Sergio Ramos (Cambiemos).