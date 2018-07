La Policía Local afirma que sacar el brazo por la ventanilla conduciendo es sancionable

¿Puedo conducir con chanclas en verano sin miedo a que me multen o no? Cada año prácticamente la totalidad de los conductores españoles se hacen esta pregunta.



La respuesta corta es sencilla: sí. Conducir en chanclas puede ser motivo de sanción, sin embargo, no existe ninguna normativa que recoja expresamente esta prohibición, de ahí el debate. Y es que conducir usando unas chanclas o sandalias puede ser constitutivo de una falta por conducción sin libertad de movimientos, lo que puede acarrear una multa de 80 euros, pero el que se imponga o no la sanción suele estar sujeto a la interpretación de los agentes.



Sin embargo, entre estas normativas sujetas a la interpretación hay una que suele pasar desapercibida y que también es muy popular en verano: sacar el brazo por la ventanilla. Y la Policía Local de Murcia ha advertido a través de su cuenta de Twitter de que es sancionable.



Así que lo mejor es cerrar las ventanillas y usar el aire acondicionado, tanto por el calor como para evitar la tentación que nos pueda acarrear posibles sanciones.







??Con el buen tiempo hay que tener cuidado con algunas infracciones que se cometen al volante:

??Descalzo o con chanclas ??

??Sin camiseta ??

??Sacar el brazo por la ventanilla ??

??Comer o beber al volante ??

??Maquillarse o afeitarse al volante — Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) 17 de julio de 2018