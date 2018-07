Los bomberos de Murcia estarán conectados con el 112 siete años después de contratarse el sistema

En junio del año 2011 el Ayuntamiento de Murcia adjudicó a la empresa Tecnología e Ingeniería de Sistemas y Servicios Avanzados de Telecomunicaciones (Tissat) el contrato para dotar a los Bomberos de Murcia de un sistema informático de gestión integral del servicio de extinción de incendios, concretamente para gestionar las emergencias y avisos que llegaran y que debía permitir la interconexión con el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 de la Región de Murcia, según estaba recogido en el pliego de condiciones del mencionado contrato, al que ha tenido acceso LA OPINIÓN. Siete años después ese sistema sigue sin estar operativo y no ha llegado a instalarse, pese a que el Consistorio abonó por él a la empresa cerca de 180.000 euros en varias facturas correspondientes a las fases I, II y III del proyecto, pagos que van acompañados de un informe de la Intervención municipal en cuyo encabezado consta que ha sido «examinada la certificación de obra», tal y como ha denunciado el portavoz del grupo municipal Cambiemos Murcia, Nacho Tornél.

A pesar de esta 'certificación de obra' con la que se daba permiso para hacer los pagos a la empresa por este trabajo, varios bomberos han confirmado a esta Redacción que «el sistema nunca ha funcionado, no se llegó a poner en marcha ni se hicieron las pruebas pertinentes».

La conexión de los Bomberos de Murcia con el servicio regional del 112 aún no existe y el Ayuntamiento ha vuelto a aprobar este mes en Junta de Gobierno la firma de un convenio con la Comunidad Autónoma para que esta integración sea una realidad. En aquel caso, el contrato contemplaba que gracias a este sistema habría un flujo de información entre el 112 y los bomberos sobre datos de llamadas; datos de incidente; mensajería instantánea entre operadores de las distintas plataformas; georreferenciación; unidades y recursos: asignación y estados; etc. Al no haberse puesto en marcha las comunicaciones entre ambos servicios se siguen haciendo vía telefónica, lo que hace más lenta la comunicación de las emergencias.

Tornél critica los retrasos

Tornél también hace hincapié en que según el pliego de condiciones del contrato, la empresa contaba con seis meses desde su firma para instalar una versión inicial de prueba, corregir errores y entregar un sistema definitivo «que nunca se ha puesto en funcionamiento». Así, el Servicio de Estinción de Incendios y Salvamento (SEIS) sigue funcionando con el anterior Sistema Integral de Gestión de Emergencias (SIGE), que no se ha actualizado con las nuevas versiones del desarrollador desde su implementación hace más de ocho años, de manera que «su rendimiento ha disminuido». El portavoz de Cambiemos afirma que «el hecho de que el sistema no esté en funcionamiento se notó especialmente durante el simulacro de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que se desarrolló del 23 al 27 de abril».