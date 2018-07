La bandera del 'No al muro', desde Oslo a Nueva York

Los vecinos no olvidan...ni tan siquiera en el volcán Etna

Si a algún español le da por curiosear el libro de visitas de la sinagoga de Budapest se va a llevar una sorpresa. Y es que Isa y Pedrín no dejaron pasar la oportunidad de llevar su reivindicación por el soterramiento del AVE y el 'no queremos muro' a su viaje personal a la capital húngara. Y no han sido los únicos.



Ondeando en un punto inexacto (a simple vista, claro) de los Pirineos, en Oslo, bajo la Estatua de la Libertad de Nueva York, en Atenas, Noruega o en plenos Sanfermines se ha dejado ver la reivindicación de los vecinos de Murcia. La recopilación, llevada a cabo por la cuenta de Twitter 'Pavloiz', es realmente impresionante. Y larga.



Estas son sólo algunas de las fotografías de los vecinos:









