La UCAM imparte ya seis grados oficiales íntegramente en inglés

Todos cumplen con los mismos criterios de calidad que los impartidos en castellano, manteniendo iguales asignaturas y horas de prácticas.

La Universidad Católica de Murcia ya lleva años impartiendo el Bachelor´s Degree in Business Administration (Administración y Dirección de Empresas), Bachelor´s Degree in Physical Activity and Sport Sciences (Ciencias de la Actividad Física y del Deporte), y el Grado en Lenguas Modernas; a los que se unen este próximo curso el Bachelor´s Degree in Dentistry (Odontología), Bachelor´s Degree in Tourism Management (Turismo), y Bachelor´s Degree in Pharmacy (Farmacia); consciente de que la globalización de los entornos de trabajo hace que las empresas demanden cada vez más profesionales que dominen una segunda lengua.



Igual calidad formativa

La UCAM imparte estos títulos bajo los mismos criterios de calidad que el resto de grados, contando para ello con la evaluación de la ANECA; y ofreciendo a su alumnado formación personalizada y la mejor preparación práctica a través de completas instalaciones y herramientas de última tecnología en el mercado. A esto hay que sumar la alta preparación del claustro docente que imparte las asignaturas, y que está implicado al 100% con los estudiantes. Asimismo, la Universidad pone a disposición de los alumnos diversos programas de movilidad, tanto nacional como internacional.



Entorno multicultural

La incorporación de estos títulos a la oferta de la UCAM hace crecer aún más el número de alumnos internacionales en el Campus, fomentando un entorno verdaderamente internacional, muy dinámico y creativo.

Business Administration

- Grado en administración y dirección de empresas -

El Bachelor´s Degree in Business Administration que imparte la Universidad Católica de Murcia ofrece una visión completa sobre cómo gestionar un negocio. Durante sus estudios, los alumnos se forman en las diferentes áreas funcionales de una organización, desde contabilidad y finanzas a marketing, estrategia o los aspectos legales, aprendiendo a interpretar el entorno económico que les rodea, con asignaturas de micro y macroeconomía. La única diferencia entre este título y el ofertado en castellano es que el alumno se incorpora al mercado laboral dominando una segunda lengua, que le permitirá optar a nuevos ámbitos laborales en el panorama nacional e internacional.

Acreditado por la ACCA

Este título ofrece además como valor añadido que ha sido también acreditado por la ACCA, entidad acreditadora en temas de contabilidad y finanzas. Gracias a esta acreditación, los estudiantes egresados obtienen automáticamente una certificación de esta entidad por sus conocimientos contables, lo que les hace más competitivos en un entorno global.

Dentistry

- Grado en Odontología -

Se trata de una de las novedades de la Universidad Católica de Murcia de cara al próximo curso. Este título está enfocado tanto para alumnos extranjeros que quieran formarse en odontología en la UCAM, como para aquellos nacionales que quieran ampliar sus posibilidades profesionales internacionalmente. Hay que tener en cuenta que el inglés es el idioma predominante en cuanto a publicación científica, por lo que es clave que este profesional sanitario domine esta lengua. La formación, tanto teórica como práctica, es igual tanto para la modalidad en castellano como en inglés, cumpliendo con las exigencias de calidad que caracterizan a la institución.

Clínica Odontológica Universitaria

El estudiante tiene a su disposición una completa Sala de Disección en el propio Campus de Los Jerónimos, a la que hay que sumar UCAM Dental, la clínica odontológica universitaria de la institución murciana, que dispone de una zona clínica y quirúrgica con 52 boxes dotados de equipamiento de vanguardia, zona de esterilización y área de radiología con la más alta tecnología para imágenes en tres dimensiones.

Tourism Management

- Grado en Turismo -

El turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio internacional, por ello, poder formarse en inglés permite al estudiante internacionalizar todavía más su currículo y abrirse así a mayores oportunidades laborales.

Este título, al igual que el que se ofrece en castellano, se caracteriza por impartirse en grupos reducidos, tener evaluación continua y una plataforma virtual de apoyo a la formación presencial. Asimismo, la institución posibilita al estudiante optar a menciones oficiales en Dirección Comercial y Marketing o Dirección Publicitaria y Relaciones Públicas.

Dubai, Ibiza, Alemania

La UCAM cuenta con cerca de 2000 convenios con empresas internacionales de gran prestigio que permiten al alumno hacer prácticas en cualquier parte del mundo; por ejemplo, hay alumnos de Turismo en Dubai, Ibiza, Holanda o Alemania. Además, la Universidad se caracteriza por la implicación de sus profesores y por ofrecer al estudiante la posibilidad de realizar estudios internacionales con becas en más de 140 universidades socias.

Physical Activity and Sport Sciences

- Grado en C. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE -

Estudiar el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en inglés no sólo amplía las competencias del alumno en este idioma, sino que le prepara para poder acceder a cualquier mercado laboral, tanto nacional como extranjero. En este sentido, la UCAM cumple con su compromiso de ofrecer a los estudiantes las enseñanzas más actualizadas y acordes con los requisitos de la sociedad actual, por lo que suma a su catálogo de títulos oficiales el Bachelor´s Degree in Physical Activity and Sport Sciences, con los mismos criterios de calidad que el resto de titulaciones. El alumno que curse este grado finalizará sus estudios con los mismas competencias y habilidades, pero con el plus añadido del idioma. Los profesores que imparten las clases son nativos y españoles, con una sólida trayectoria en la docencia universitaria y en la investigación científica de primer nivel.

Grado en Lenguas Modernas

En una sociedad marcada por la globalización e internacionalización se necesitan verdaderos expertos en lenguas extranjeras. El Grado en Lenguas Modernas de la UCAM prepara al estudiante para esta realidad laboral, formándole en aspectos lingüísticos -al capacitar a los alumnos en el empleo de dos lenguas extranjeras (inglés-alemán o inglés-francés)-, culturales e históricos. Este título se imparte a través de una enseñanza de máximo nivel, y con un claustro de profesores volcado en el seguimiento académico de sus alumnos. Formación innovadora y una gran carga práctica, en la que destaca la realización de prácticas en empresas del extranjero, son la base del título.

Pharmacy

- Grado en farmacia -

Otra de las novedades de la UCAM de cara al próximo curso es el Grado en Farmacia en inglés. El título cumple con los mismos criterios de calidad que la modalidad en castellano, impartiéndose las mismas asignaturas, horas prácticas e igual modelo de evaluación.

Prácticas

El Grado en Farmacia de la UCAM destaca por su carácter práctico, ya que desde el primer curso el alumno cuenta con numerosas sesiones de habilidades. Los estudiantes se forman en grupos reducidos en el Campus, que dipone de laboratorios, salas APIs y un Aula de Farmacia donde se simulan situaciones reales en la farmacia comunitaria, como son el consejo farmacéutico, el seguimiento farmacoterapeútico y diferentes servicios profesionales que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de nuestra sociedad. Asimismo, la Universidad mantiene acuerdos con importantes organismos e instituciones en diferentes áreas que posibilitan que los estudiantes realicen prácticas externas lo que permite al alumno tener una estrecha vinculación con el mundo laboral.