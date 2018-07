El 'No al muro' de Murcia cruza el Estrecho de Gibraltar

El mensaje de 'No al muro' de los vecinos de Murcia en contra de la llegada del AVE en superficie a la ciudad ha estado presente en la hazaña de Francisco Morales Muñoz.

Este vecino de Ronda Sur cruzó este sábado a nado las 10,5 millas (19,5 kilómetros) que separan Tarifa de El Marsa (Marruecos). Fue el único murciano de la expedición de cuatro nadadores españoles que se habían propuesto superar este reto: "He pasado una semana allí hasta que pudimos encontrar un buen momento para intentarlo: un día hacía levante, otro había mucha niebla... Estábamos desquiciados".

Pero al final, como él mismo explica, "el Estrecho se dejó cruzar". Es la recompensa después de un año entero preparándose, aunque todo empezó mucho antes: "Yo no sabía nadar, pero tuve un problema de espalda y el traumatólogo me dijo que tenía que aprender si quería seguir andando", explica Francisco.

Así se decidió a acudir a la piscina del Infante, que pronto se le quedó pequeña y llegó al UCAM Club Natación Fuensanta, donde se federó. Brazada tras brazada, le llegó el reto: cruzar el Estrecho de Gibraltar. Tenía al entrenador, Luis García; y a cuatro patrocinadores que confiaban en él: Melones El Abuelo, Asociación Betania, Hortamira y Alsimur.

El sábado era el último día que iba a estar antes de volver a Murcia. El buen tiempo y el mar en calma le dieron una oportunidad que no estaba dispuesto a desaprovechar. Al llegar a El Marsa, lo primero que sacó fue la bandera que le ha representado a él y a buena parte de los vecinos de Murcia: 'No al muro. Soterramiento ya': "He participado mucho en las movilizaciones como afectado", reconoce.

La noticia de que el AVE llegará finalmente soterrado, sin ninguna línea en superficie y provisional, le cogió en pleno intento de cruzar el Estrecho: "Todo el mundo sabía que la llegada soterrada de la Alta Velocidad era lo único que se podía hacer. Lo otro era un disparate".

Este domingo ya está en Murcia, listo para salir a celebrar con sus vecinos el tan deseado soterramiento.