La Ambulancia Último Deseo, cerca de empezar a cumplir sueños en Murcia

La Fundación Ambulancia Último Deseo está cada vez más cerca de empezar a ayudar a pacientes termiales de la Región. Ayer, dos de sus fundadores, Manuel Pardo y José Manuel Salas, se reunían con la concejala de Derechos Sociales, Conchita Ruiz, para perfilar diferentes líneas de colaboración entre el Consistorio y la fundación, como ayudas económicas o la cesión de un espacio municipal en el que instalar su sede, con el fin de que la capital sea el primer municipio en el que se ponga en marcha el servicio en la Comunidad Autónoma.

Tras otro reciente encuentro con responsables del Servicio Murciano de Salud (SMS) y la Consejería de Salud, el consejero, Manuel Villegas, anunció su intención de que la ambulancia solidaria comience su andadura en septiembre, una vez finalice el registro de la institución y se redacten las bases legales de su colaboración con el SMS.

La iniciativa Ambulancia Último Deseo nació en Holanda en 2006 de la mano del conductor de ambulancias Kees Veldboer. En noviembre de aquel año, estaba trasladando a un paciente terminal de un hospital a otro y le avisaron de que el centro receptor aún no estaba preparado, así que Veldboer le preguntó dónde quería ir. El enfermo, un marinero retirado, le preguntó si le podía llevar al canal Vlaardingen para despedirse del puerto de Rotterdam y así lo hizo Kees Veldboer, quien tomó esta experiencia como punto de partida para el proyecto, que desembarca en España en la Región. Hasta la fecha, ha conseguido hacer realidad últimas voluntades que van desde visitar el mar o asistir a la boda de un familiar, a montar en teleférico, acudir a ver una exposición en un museo o a un concierto.

«Ya nos ha escrito gente y no podemos decirles que no», apunta Pardo. Y es que, aunque la fundación aún no está constituida en la Región, no han podido evitar responder a la llamada de Andrea, de 18 años y diagnosticada de Sarcoma de Ewing. Así, están gestionando que la joven pueda conocer a su ídolo, Pablo Alborán, en septiembre, cuando el cantante visite Murcia dentro de su gira Prometo Tour.