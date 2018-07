MuyBici solicita la rescisión del contrato al Ayuntamiento al no ser rentable el servicio

El servicio de alquiler de bicicletas de Murcia no termina de rodar. La empresa MuyBici, adjudicataria del contrato que sacó el Ayuntamiento de la capital en el año 2014, no deja de sortear zancadillas que le hacen que cada día sea más complicado continuar con este proyecto que nació para diez años y que podría estar en el aire. Tal es así que la concesionaria ha presentado en el Consistorio una petición para la rescisión del contrato al considerar que desde la Administración local no se están cumpliendo algunas de las condiciones que se incluían, como la instalación por parte de MuyBici de publicidad en unos 300 puntos del municipio.

A estos supuestos incumplimientos se unen los continuos actos vandálicos que están sufriendo las bicicletas del servicio de alquiler, situación denunciada en varias ocasiones por los responsables de la empresa, quienes han llegado a solicitar la instalación de cámaras de vigilancia en hasta cuatro estaciones de alquiler, petición que está siendo tramitada desde el Ayuntamiento de Murcia con la Delegación del Gobierno.

El gerente de MuyBici, Carlos Baile, explica a LA OPINIÓN los impedimentos que les están poniendo desde el Consistorio para poder instalar publicidad en Murcia, una de las condiciones que incluía el contrato. Para prestar este servicio en el municipio la empresa concesionaria tuvo que hacer una inversión de dos millones de euros para la instalación de las bancadas y la compra de cientos de bicicletas, un servicio que tiene coste cero para la Administración. A cambio, estaba previsto que la empresa obtuviera ingresos por el pago de los usuarios y por los puntos de publicidad que se le iban a cerder y de los que aún no ha podido hacer uso, tres años y medio después de comenzar a funcionar MuyBici en el municipio.

Baile indica que, ante esta situación, en octubre de 2017 solicitaron al Ayuntamiento la revisión de las condiciones del contrato para lograr un reequilibrio económico, instancia a la que el Consistorio aún no ha contestado. Lo que les ha llevado a solicitar ahora la propia rescisión del contrato.

El gerente de MuyBici recuerda que «desde que llegamos en enero de 2015 hemos pasado por cinco concejales y necesitamos ya una solución, no podemos hacer frente a los gastos de reparaciones, nóminas y servicio sin poder ingresar el dinero que nos corresponde por publicidad».

A las quejas de la empresa se unen las de los propios usuarios, quienes ven que el servicio pierde volumen por todas estas incidencias, y las de los grupos municipales de la oposición. Precisamente, el PSOE presentó en octubre de 2017 una moción al Pleno pidiendo que el Ayuntamiento pusiera en marcha medidas y «se tomara más el serio el servicio». El concejal socialista Enrique Ayuso recuerda que «existen pocas estaciones para el alquiler de bicicletas y no se llegó a ampliar el servicio a las pedanías, como estaba previsto», a la vez que critica el «poco interés del Consistorio para sacar esto adelante».



«Buscaremos una solución»

La gota que ha colmado el vaso ha sido un informe de los servicios jurídicos municipales que se dio a conocer el martes en el Observatorio de la Bicicleta y que indica que es la empresa la que debe costear la instalación de cámaras de vigilancia en las bancadas. MuyBici se ha negado a ello, «es lo que nos faltaba después de tener pérdidas», dice el gerente. El concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta, Antonio Navarro Corchón, indica que intentarán buscar una solución y recuerda que para el tema de las cámaras se ha abierto un plazo de alegaciones que puede aprovechar la empresa. Mientras que en el caso de la publicidad afirma que hay discrepancias sobre los lugares que se deben autorizar, un problema que esperan resolver.