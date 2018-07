Sergio Ramos: "Hay que huir de los fichajes estrella y centrarse en que la gente participe"

Sergio Ramos ha sido elegido en primarias candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de Murcia. Pero eso no significa que su cara vaya a aparecer en los carteles en las elecciones de 2019, pues todavía hay que afrontar el proceso de confluencia con Podemos y Equo.

¿Por qué ha sido usted elegido candidato cuando IU se va a presentar a las municipales junto a Podemos y Equo y, en unos meses, habrá que volver a hacer primarias?

Las primarias abiertas que hemos realizado responden a un mandato federal de elegir a los candidatos y candidatas de IU ante los futuros procesos de convergencia con Podemos y Equo. Es la manera más transparente y democrática de presentar lo mejor que tiene esta organización de cara a esa confluencia.En Murcia solo se presentó una candidatura, lo que demuestra la cohesión que hay en estos momentos. En la lista que proponemos hay perfiles muy interesantes, como Margarita Guerrero, que fue la primera concejal migrante de Murcia, el compañero José Antonio Moreno Micol, que es independiente, la abogada Carmen Sonia, el joven estudiante de Políticas Germán Hernández y una activista de las vías como Vicky Barba, que se ha movilizado por el soterramiento. Con estos nombres, queremos construir un espacio lo más amplio posible para cambiar el municipio de Murcia.

En 2015 no fue posible la confluencia. ¿Puede volver a pasar lo mismo?

Fue una pena que no se consiguiera la unidad completa en Cambiemos Murcia. Nosotros hicimos todo lo posible, pero no es tiempo de mirar al pasado, sino al futuro. Ahora la cuestión es más sencilla. Hay un acuerdo marco federal y una voluntad clara de ir conjuntamente. Pero hay que tener en cuenta que en este municipio, una coalición de partidos no permite ganar el Ayuntamiento. Hay que ir más allá, creando un espacio amable a la ciudadanía, un sujeto político que supere a los tres partidos. Allí entra la experiencia de Cambiemos Murcia, que ha sido una puesta en práctica de nuevos modelos de democracia radical. Personas de IU, Podemos, Equo e independientes hemos trabajado conjuntamente y cada vez hemos trabajado mejor. Ese modelo asambleario es el que nos espera en el futuro. En Murcia no vale solo el acuerdo federal, hay que crear un sujeto político asambleario, radicalmente democrático y que cuente, además de con los partidos, con Cambiemos y Ahora Murcia.

¿Sería partidario de buscar a un candidato del perfil de Carmena o Ada Colau?

La forma de hacer la mejor candidatura es con una primarias abiertas, democráticas, proporcionales y justas, donde se pueda presentar cualquier ciudadano. Y que se vote. Sería muy bueno que hubiera en ese proceso de primarias un candidato o candidata de la sociedad civil que fuera aceptado por todos los actores y tuviera un apoyo mayoritario en las primarias. Pero creo que hay que huir de los fichajes estrella y centrarnos en que la gente participe.

¿Cómo se encuentra Izquierda Unida en Murcia?

Está en un momento bastante bueno. Cada vez se afilian más jóvenes. Creo que IU es el espacio donde la gente joven y universitaria se siente más representada dentro de la coalición Unidos Podemos. A muchos en IU les costó comprender el 15M, pero ahora lo entienden perfectamente.

¿Ve al PP tan en decadencia como se dice?

El PP está podrido de corrupción con unas estructuras muy enfermas. Pero creo que mantendrá bastante voto, porque tiene mucho voto cautivo, como reconoció Roque Ortiz en su famoso audio. Pero no se trata solo de acabar con el PP, sino con sus políticas. Y Cs es una garantía de que las políticas del PP sigan funcionando. Votar a Ciudadanos es votar a un PP, quizás sin corrupción, pero con el mismo concepto de municipio y ciudad. Hace falta un gobierno de la izquierda. Y necesitamos que el PSOE elija su lado de izquierdas, como en otros municipios como Zaragoza.