El PSOE denuncia al PP por explotación a los bomberos

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado este lunes públicamente que el equipo de Gobierno del PP "explota laboralmente a los bomberos de Murcia" al someter a los efectivos a "intensas y largas jornadas laborales que les obligará, como ejemplo, sólo esta semana a realizar unas 85 horas", según ha explicado la portavoz, Susana Hernández, junto al concejal Juan Vicente Larrosa.

Hernández y Larrosa consideran "inhumano que el equipo de Gobierno del PP obligue a estos efectivos a realizar horas extra"

Asimismo, esta plantilla, a la que no se ha realizado ninguna incorporación nueva desde 2005, y ya sólo en tres años se ha producido una merma de 29 bomberos, entre jubilaciones y ascensos, está trabajando con horas extra puesto que el CRJ (125 horas anuales como complemento de refuerzo de jornada) lo han agotado en el mes de abril, ha señalado Larrosa, según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

"Para colmo, las horas extra que trabajaron en noviembre y diciembre del pasado año siguen sin cobrarlas", ha explicado Hernández, quien ha añadido que "es inhumano que el PP obligue a los bomberos a estas jornadas que conlleva que no puedan disfrutar de su tiempo de ocio ni de sus familias", por lo que ha destacado "la gran responsabilidad de los efectivos, frente a la falta de previsión y de capacidad del equipo de Gobierno".

Al respecto, Hernández ha asegurado que hay ya efectivos que han renunciado a hacer horas extra, aunque siguen apareciendo en la planilla, y ha señalado que "no se puede organizar un servicio que es de emergencias llevando al personal a la extenuación", según el escrito que hoy mismo le ha remitido al alcalde Ballesta.

Mientras, Larrosa ha hecho hincapié en que la intensa jornada y las horas extra se habrían suplido con la incorporación de nuevos efectivos, previstos para el verano de 2016. "Estamos en 2018 y la oposición está paralizada en un tribunal, por lo que no sabemos cuándo habrá nuevos bomberos" y, además, ha recordado que la medida de edad de estos es cada vez mayor, ya que ronda los 55 años.

Igualmente, el concejal ha concretado que en 2017, se abonaron más de 650.000 euros del fondo de contingencia para horas extra, aunque se les sigue debiendo las de noviembre y diciembre, "lo que no es más que una falta de previsión y de programación por parte del PP". Al respecto, Hernández ha manifestado que "el equipo de Gobierno no puede escudarse en necesidades del servicio cuando realmente la cantidad de horas extra están motivadas por su dejadez" y ha apuntado que existen sentencias judiciales que advierten de que no son horas extra las que se pueden programar.

Por ello, la portavoz socialista ha anunciado en el escrito al alcalde que, aparte de las 30 plazas previstas y paralizadas en estos momentos, es "imprescindible y urgente completar la oferta de empleo municipal 2018 con mínimo otros 25 o 30 bomberos más, porque con los que se incorporarán una vez resuelto el contencioso estaremos por debajo de la plantilla de 2005".