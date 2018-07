Ginés Ruiz: "Tenemos que configurar un proyecto municipal que supere todas las siglas"

Podemos cuenta en Murcia con un líder de altura. Y no en sentido figurado, sino porque Ginés Ruiz, el nuevo secretario general, mide 2,04 metros. El abogado está ya manos a la obra para configurar ese proyecto municipalista de cambio que Podemos presentará en las elecciones de 2019 junto a Izquierda Unida, Equo y otros movimientos sociales.

Los inscritos de Podemos en el municipio de Murcia eligieron hace unas semanas al abogado Ginés Ruiz como secretario general. Y el nuevo líder municipal no tiene tiempo que perder, porque va a empezar desde ya a configurar el proyecto para las elecciones de 2019, "que tiene que superar las siglas y ser capaz de captar a gente de fuera". Dice que no ha pensado todavía en ser candidato y reconoce que le gustaría presentar a una figura de tirón popular del perfil de Carmena o Colau.

¿Cuáles serán las líneas básicas de su proyecto político para Podemos en Murcia?

A nivel organizativo, el trabajo estará marcado por la decisión que ha tomado Podemos de ir a las municipales en coalición con partidos como IU y Equo, y con otros movimientos sociales. Hay que generar, lo primero, un espacio de trabajo amable que supere a Podemos y a otras organizaciones políticas, con el fin de conseguir que se incorpore toda esa gente que está al borde ahí de entrar o no entrar, que nos está mirando, y crear a partir de ahí un movimiento municipalista que ilusione a la ciudadanía.

¿Qué será de Ahora Murcia?

Ahora Murcia es una candidatura que se hizo porque Podemos decidió que no se presentaba con sus siglas en 2015. Es un partido político, con entidad propia, y es otro de los agentes con los que hay que hablar para crear ese movimiento que supere a todos.

En 2015 se intentó esa confluencia, pero se fracasó. ¿Será posible esta vez? ¿Cuándo empezarán las reuniones?

Hay que empezar ya, en las próximas semanas. Se planteará la creación de grupos de trabajo, pero teniendo en cuenta que no se empieza de cero, pues Ahora Murcia y Cambiemos llevan tres años haciendo una labor de la que nos vamos a nutrir. Esta vez sí será posible la confluencia pues, a diferencia de 2015, existe la base de un consenso estatal previo de los partidos, que coinciden en que el movimiento debe superar las siglas y ser, como le decía, un espacio para que alguien que no quiera ponerse la etiqueta de Podemos, IU o Equo pueda acercarse y colaborar. Las ganas de cambio en Murcia están ya tras 24 años del PP, en el que no se ha construido un modelo de ciudad reconocible. Lo que falta ahora es configurar un proyecto con el que la gente se ilusione y se identifique, que se vea como una posibilidad real de cambio, y no como una utopía.

¿Quiere ser candidato a la alcaldía en 2019?

Ahora mismo no es el momento de pensar en eso. Ni me lo he planteado ni me lo planteo ni me lo dejo de plantear. El primer paso era configurar a nivel orgánico el partido en la esfera municipal y, a partir de ahí, el candidato saldrá de unas primarias en las que tienen que votar de nuevo los inscritos. No tengo claro si me presentaré, pero no porque tenga dudas, sino porque la prioridad está ahora en el trabajo organizativo.

¿Apostarán por alguna figura tipo Manuela Carmena?

La idea es esa. Crear un movimiento municipalista fuerte, que vaya mucho más allá de Podemos, IU y Equo. Y para eso las figuras de tirón mediático y popular, que generen ilusión como en su momento lo hicieron Manuela Carmena o Ada Colau, vendrían muy bien.

¿Han pensado como candidato en cierto jubilado que conoce muy bien los asuntos ferroviarios? [Se refiere el entrevistador a Joaquín Contreras, portavoz de la Plataforma Pro Soterramiento]

(Se ríe) Desconozco las intenciones de este jubilado al que se refiere. Pero una figura de este tipo tendría un tirón brutal. Necesitamos personas que generen consenso y poco rechazo. Es importante que el movimiento de cambio empiece a ser capaz de eliminar los rechazos. Las simpatías vendrán con el tiempo. Pero el primer paso debe quitarnos esa etiqueta que nos han puesto de demonios con cuernos y cola.

La labor de la concejala Moreno Micol ha sido puesta en tela de juicio tras las revelaciones de este periódico sobre el caso del fondeadero de Lo Pagán y de su chalé. ¿Piensan mantenerla?

A Ángeles la conozco desde hace mucho tiempo. De hecho, la conocí en el famoso chalé. Es una luchadora a la que no se puede renunciar. Además, creo que es intachable. Ha puesto contra las cuerdas al urbanismo en Murcia y eso tiene sus consecuencias. El nivel de exigencia de ahora es muy alto y, sinceramente, creo que se han cargado mucho las tintas con Ángeles Moreno Micol. Es mi opinión. Yo la conozco desde hace mucho, sé cómo funciona y estoy seguro de que no ha hecho nada irregular.

Podemos concentra su voto en los núcleos urbanos, pero para ganar las elecciones en la ciudad es necesario ganar en las pedanías. ¿Qué tienen pensado hacer para conquistarlas?

En efecto, más de la mitad de la población de Murcia vive en pedanías. Y quienes vivimos en la ciudad tenemos a veces la ceguera de pensar que Murcia se limita al casco urbano. Nuestro objetivo es reforzar la presencia del partido en las pedanías, donde ya hay muy buen trabajo hecho en estos años por parte de Ahora y Cambiemos. Pero hay que llegar a las pedanías con mucha más intensidad. Somos un partido joven, que ha aprovechado muy bien cauces de comunicación como las redes sociales, pero hay franjas de población que no llegan tanto a esos canales. Y con estas personas debemos establecer comunicación.



Trayectoria

Como abogado, se ha dedicado mucho a las causas sociales. ¿De dónde le viene esa vocación?

Me han interesado los temas de medio ambiente y de corrupción. Me decían que empecé defendiendo pajaricos y acabé persiguiendo pajarracos. Me educaron en valores de igualdad. De pequeño me soliviantaba con las injusticias y de ahí mi vocación de estudiar Derecho.

Derecho

Ha sido entrenador de baloncesto. ¿Qué aporta el deporte para la política?

El baloncesto me ha enseñado a trabajar en equipo. Tanto en política como en deporte puede haber liderazgos, pero sin el equipo no eres nadie. También me ha ayudado a creer en la planificación del trabajo.