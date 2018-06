Murcia defiende el nombre de Juan de la Cierva

El Ayuntamiento de Murcia pedirá al de Coslada que rectifique su decisión de quitar el nombre del ingeniero Murciano Juan de la Cierva de una calle de esa ciudad al considerarlo una persona cercana al franquismo. Así se ha aprobado esta mañana en el Pleno del mes de junio al que el Grupo Popular ha presentado una moción que ha contado con el apoyo de todos los grupos a excepción de Cambiemos.

La propuesta ha sido defendida por el concejal de Cultura, Jesus Pacheco, que ha comparecido ante los medios antes del inicio del Pleno junto a un busto de De la Cierva y junto a su bisnieta y presidenta de la asociación que lleva el nombre del ingeniero murciano que inventó el autogiro, Laura de la Cierva. Pacheco he explicado que "el que es Hijo Predilecto de la Ciudad de Murcia vivió en Londres, no conocía de nada a Franco y murió pocos meses antes del inicio de la Guerra Civil, por lo que no puede ser considerado un falangista".

Al mismo tiempo, la bisnieta del ingeniero murciano ha indicado que la decisión del Ayuntamiento de Coslada "no se puede consentir y no se puede tirar el legado de Juan de la Cierva", por lo que ha pedido a la ciudad de Murcia que se vuelque con este "insigne murciano".

El portavoz de Cambiemos, Nacho Tornel (único grupo que no ha respaldado la moción), ha mostrado sus respetos a Juan de la Cierva como ingeniero, pero considera "sarcástico que el PP venga ahora a hablar de memoria histórica".