Los empleados de LAT temen que los retrasos en el pago de la extra afecten a la paga de julio

Los trabajadores de la empresa de transportes LAT siguen a la espera de cobrar la extra del mes de marzo que la compañía no les pudo abonar en aquel momento debido, según indicaron sus responsables, a la deuda que existía por parte de la Administración regional. Ante la llegada del verano, el comité de empresa teme que esta situación se vuelva a repetir y que al retraso de la paga extra de marzo se sume también la extra del mes de julio que deberían de cobrar en algo más de quince días.

Desde el comité de empresa de LAT han explicado a esta Redacción que «ante las dudas que tenemos hemos decidido convocar una protesta en la plaza Santoña», la concentración tendrá lugar el próximo 6 de julio frente a la Consejería de Fomento e Infraestructuras. «Con esto queremos que la Administración regional responda a sus obligaciones y que pague a la empresa, ya que ésta mantiene que es la Consejería la que no ha cumplido y que por ese motivo no han podido pagar a los empleados», indica el comité. Además, recuerdan que solicitaron una reunión al director general de Transportes en agosto del pasado año 2017 y que volvieron a pedir un segundo encuentro hace unos meses, «peticiones a las que no nos ha contestado».

La empresa Autobuses LAT indicó ayer al ser preguntada por esta cuestión que está inmersa en un procedimiento de mediación con la Comunidad «con el que se pretende llegar a un acuerdo sobre el abono de las tarifas de las concesiones que adeuda la Administración». Sobre este procedimiento, que se inició el pasado viernes, declina hacer declaraciones al tratarse de un asunto judicial. No obstante, confía en poder llegar a un acuerdo que solvente la situación actual.

Los empleados también están molestos por los turnos de descanso (de 15 minutos) y quieren que éstos se amplíen a 30 minutos como marca la directiva europea, lo que ha hecho que denuncien la situación ante la Inspección de Trabajo y que estén negociando con la empresa.