Cs critica el caos de las frecuencias y horarios de los autobuses 'coloraos' en Murcia

El portavoz municipal de Ciudadanos, Mario Gómez, ha afirmado que no entiende la «pasividad y permisividad» del Gobierno local frente los «incumplimientos de contrato del servicio de Transporte Público Urbano», conocido como los 'coloraos'. En este sentido, ha advertido de que «todos estos incumplimientos de la concesionaria posiblemente obedezcan a prebendas concedidas por parte del PP como contraprestación a las imposiciones de ésta». Mientras que los 'coloraos' deberían ofrecer un servicio de 17 horas diarias, con unas frecuencias no superiores a 10 minutos en horas punta y de 20 en el resto, explica Gómez que los usuarios sufren descuadres de horarios y frecuencias, no existe coordinación entre los distintos medios de transporte público.

Desde el Ayuntamiento le han respondido que «sólo le importa el transporte público para hacer notas de prensa, porque en ninguna comisión, reunión de trabajo o convocatoria de la Mesa del Transporte hace propuesta ni manifestación alguna».