Alberto Guerra seguirá imputado en el 'Caso Umbra'

La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso del exdirector de la Gerencia de Urbanismo de Murcia Alberto Guerra para archivar su imputación en el caso Umbra de presunta corrupción urbanística y sentenciado que debe seguir como investigado dados los indicios hallados en su contra.

Confirma el auto del juzgado de instrucción de Murcia que en noviembre de 2015 acordó la transformación de las diligencias previas incoadas en 2008 por el trámite del procedimiento abreviado para la apertura de juicio oral contra el ahora apelante, su esposa, Isabel Fernández, que también lo recurrió, y otros presuntos implicados.

Señala la Audiencia en su resolución, contra la que no cabe recurso, que Guerra alegó que el auto no estaba motivado y contenía imputaciones nuevas contra las que, al no haberse incluido antes, no había podido defenderse.

También que no procedía acordar nuevas pruebas tras el auto de transformación y que el instructor había hecho una errónea interpretación de las normas urbanísticas, sin concretar contra Guerra ninguna actuación que pudiera ser constitutiva del delito de prevaricación que le atribuía.

Al desestimarlo, la Audiencia expone que los hechos que se le atribuyen están delimitados.