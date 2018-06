Desfile del Orgullo LGTBI: Murcia es muy diversa

"Murcia es una ciudad diversa y hoy se está viendo en las calles". Así resumía ayer el presidente del colectivo No Te Prives, Jesús Costa, la jornada grande de la Semana del Orgullo LGTBI 2018, en la que miles de personas se echaron a las calles para seguir la marcha que llenó de color la capital del Segura. Y es que, las banderas arcoíris ondearon en Murcia en una jornada festiva pero, sobre todo, reivindicativa. Colectivos y organizaciones apoyaron al colectivo LGTBI en el año por los derechos de las personas trans. Por ello, en la cabecera del desfile pudieron escucharse cánticos, en varios momentos del desfile, en apoyo a las personas trans, con consignas como "mi identidad no es una ecografía".

Las comparsas y carrozas animaban el desfile cargado de color y música. Pero en ningún momento se perdió de vista el fin de la jornada. Costa reivindicó "que se cumpla la ley LGTBI de la Región de Murcia", al tiempo que lamentaba que "aunque no es una mayoría, sí hay personas en la sociedad murciana muy retrógradas que apelan a unos derechos que no entendemos, porque el derecho es de los niños". Así recordaba la polémica en torno a las sesiones de diversidad afectivo-sexual en los centros educativos de la Región y mostró su deseo de que "la Consejería de Educación cumpla lo que prometió y que no haya problemas con respecto a estas charlas ni con ninguna otra". Y es que, remarcó Costa, "no es necesario que aparezcan reflejadas en el currículum escolar a principios de curso, ya que este es un documento que va evolucionando a lo largo del año".

No solo en el recorrido se pudieron ver las banderas representativas del colectivo sino también en las inmediaciones del desfile, en el público que mostraba los colores del arcoíris sin miedo ni pudor. Agustín, de 18 años, recordaba que participa en la manifestación del Orgullo LGTBI para que "llegue un día en el que podamos ser libres de ser quienes somos sin sufrir represalias". En este sentido, el joven considera que "aún queda mucho camino por hacer". En la misma línea se expresó Marisa, de 26 años, que aseguraba que quiere "poder pasear con mi chica de la mano por la calle sin que nadie me mire mal o me señale", ya que, lamentó, "a veces, aún pasa".

La jornada de ayer fue una gran reivindicación de unos derechos que, como afirmaba la presidenta de Asfagalem, Adelaida Campillo, aún tienen que mejorarse a nivel institucional. En este sentido, lamentaba que la Seguridad Social aún no subvencione los procesos de reproducción asistida pero mostraba su agradecimiento a la sociedad murciana ya que "todo el mundo nos respeta". Miembros de la asociación se sumaron a la marcha cargados con los carricoches de sus hijos y los mismos pequeños, que se sumaron a la fiesta reivindicativa de sus progenitores.

El desfile estuvo compuesto por una decena de grupos de carnaval, seis coches de música, espectáculo de animación con malabares, batukada y siete carrozas. En él, participaron grupos políticos, el grupo de Familias por la diversidad del colectivo No Te Prives, Galactyco, Ni Peras Ni Manzanas, Asfagalem, Proinclusiva y Entiendes Mazarrón, entre otras entidades.