iDental cierra la mayoría de las clínicas que tiene en España

Lo que se encontraron los vecinos en Cobatillas el miércoles por la tarde no fue un caso aislado. No únicamente echaba el cierre sin avisar esa sucursal de iDental.

El Consejo General de Dentistas informaba ayer de que, después de varios meses de «reiteradas quejas y reclamaciones de sus pacientes y sin que haya habido un comunicado oficial por parte de iDental», la empresa ha cerrado las clínicas que tiene en España, a excepción de las de Córdoba y Alicante, de momento.

Así que no sólo son los afectados de El Raal, Cobatillas y alrededores los que se han quedado tirados: iDental ha dejado «miles de damnificados» en España, insiste el Consejo General de Dentistas, presidido por el dentista murciano Óscar Castro.

El organismo colegial insta a los pacientes afectados a buscar asesoramiento legal en los Colegios de Dentistas competentes de sus provincias.

Según el presidente del Consejo General de Dentistas, el cierre de iDental no es un caso aislado, ya que desde hace unos años, en España se ha producido una burbuja dental, donde prima el interés empresarial sobre el sanitario. En muchos casos, señala Castro, el control en la toma de decisiones de las clínicas dentales no está en manos de los dentistas, sino de empresarios. Es más: los tratamientos que precisa el paciente los decide a veces un comercial en vez de un odontólogo profesional, lo cual es inadmisible y, además, un acto de intrusismo.

«Dos años pagando y no me han hecho nada, sólo me han puesto un implante y me tienen que poner cuatro», indica Virginia Vera, de 34 años de edad, vecina de Cabezo de Torres y una de las afectadas por lo de Cobatillas.

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Relaciones Institucionales y Comercio, informaba sobre los pasos a seguir para que los afectados por cierre de la clínica iDental, de la pedanía murciana de Cobatillas, puedan solicitar información o resolver cualquier duda.

La concejala Maruja Pelegrín se reunió con el director general de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa, Francisco Abril, para tratar este tema. La Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa, ha habilitado el teléfono 968 357190 y la dirección de correo inspeccionconsumo@carm.es.

También se han ofrecido una serie de recomendaciones a estos clientes que pueden haber quedado con sus tratamientos interrumpidos o sin empezar, después de haber facilitado una cantidad de dinero. Entre esas recomendaciones: presentar una reclamación por escrito ante la clínica, preferentemente mediante burofax, y la de solicitar a la clínica la historia clínica odontológica, también vía burofax.

Por otro lado, la Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios Consumur, ante el cierre sin previo aviso de la clínica, ha comenzado a organizar las posibles vías de defensa.

Hace unos meses, Consumur ya alertó de las irregularidades y malas praxis llevadas a cabo por esta empresa, a raíz de casos concretos de asociados de la organización. La organización ha puesto en marcha la Plataforma de personas afectadas por el cierre de Idental, a la que se pueden sumar a través del correo electrónico comunicacion@consumur.org, o bien llamando al 968 223082.

Asimismo, está preparando una asamblea informativa para dar a conocer la línea de defensa que llevará a cabo la organización y los requisitos para sumarse.

Seducidas por anuncios y campañas que prometen una óptima financiación, muchas personas se ponen en manos, desde hace unos años, de clínicas dentales que son franquicias. Les sale más barato que ir a un dentista de los de toda la vida. Sin embargo, en ocasiones lo barato sale caro, como dice el dicho.