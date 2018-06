Alarma en el barrio de San Basilio al arder un cubo de basura en una casa

Un amplio despliegue de Bomberos y Policía Local se movilizó este jueves por la tarde en Murcia, tras recibir el aviso de que había fuego en un edificio de San Basilio.

Ocurría en la calle General Paralea, en concreto en el Edificio Altea I. Fueron los propios vecinos los que avisaron de que salían llamas y humo del lavadero del piso 1º.

"Han dicho que estaba saliendo humo y yo estaba en el patio de mi casa. He visto llamas. Yo le he dicho a las zagalas que me dieran un cubo, he tirado un cubo de agua y ha bajado el fuego un poco. Con el extintor no podía darle porque estaba muy lejos. Ya han venido los bomberos, gracias a Dios. Y hemos cortado la llave del gas", explicaba Fernando Pérez, vecino del bajo, a este periódico.

En la vivienda no había nadie en el momento del suceso. Sí estaba la mascota de la familia, un perro, que salió ileso, dijeron los vecinos. El inmueble no fue desalojado, aunque la mayoría de los residentes allí optaron por bajar a la calle.

Fuentes policiales y bomberos confirmaron que el fuego salía de un cubo de basura que estaba en el lavadero. "No había cosas inflamables cerca", comentaba un agente. Si las llega a haber, quizás el suceso habría derivado en tragedia. Pero, por suerte, quedó en un susto.