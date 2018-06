Aprender no es solo para los jóvenes

Tiene 91 años y sigue formándose. Amalia Gómez accedió al Aula de Mayores de la Universidad de Murcia (UMU) en el año 2.000, poco después de quedar viuda, y desde entonces no ha dejado de aprender en las aulas de la asociación universitaria Rector Sabater, en la que se inscribió cuando finalizaron los tres cursos de formación de esta Universidad de Mayores.

"Se ha convertido en un referente para todos", aseguraba ayer la presidenta de la asociación, Rosa García, quien apuntaba que es el primer año en el que se homenajea a una figura relacionada con la asociación y que se ha decidido que ella sea la primera persona en recibir esta distinción al ser la alumna de mayor edad.

Gómez se casó con 19 años y, con una formación de Bachiller superior, se convirtió en ama de casa para criar a sus cinco hijos y cuidar de su suegro. Ahora, con varios nietos y bisnietos, y tras fallecer su marido, es "un ejemplo de que, aun siendo mayor, se pueden seguir haciendo cosas". Empezó a formarse en el Aula de Mayores a la edad de 72 años y tuvo que aprender a utilizar el ordenador. Pero es una alumna aplicada y responsable, "que hace todos sus trabajos, pasa a ordenador sus apuntes y es muy positiva", destaca García.

Ayer, durante la comida de clausura del curso en el Casino de Murcia, la asociación, vinculada a la Universidad de Murcia, le hacía entrega de una placa ´A la graduada más joven´, ya que "el espíritu de una persona puede ser joven, independientemente de su edad, si tiene ganas de seguir adelante".

Pero en la universidad no solo ha ganado conocimientos, sino también ha forjado fuertes vínculos de amistad. A su edad, la propia homenajeada reconocía que "si no fuera por la universidad, ahora no tendría casi amigas", ya que sus amistades de infancia y juventud, con el paso de los años, han fallecido. Pero el grupo que se ha formado a lo largo de los años en las aulas de la UMU, muy unido, no se limita a asistir a clase: quedan, salen a comer a restaurantes de Murcia de forma periódica y llevan una vida social muy activa.



Formación ´a la carta´ para mayores

En esta asociación, que realiza su formación en las instalaciones de la UMU, "las personas se inscriben en las asignaturas que más les gustan y asisten para aprender, sin la presión de tener que hacer exámenes". Amalia Gómez, tras terminar La mujer en el arte, ya se ha matriculado para formarse, el próximo cuatrimestre, en Música y ópera italiana II. La asociación ofrece un amplio abanico de cursos de distintas temáticas, sobre todo relacionadas con la rama de Letras, que incluyen historia, historia del arte, filosofía, pintura o derecho romano, además de un grupo de teatro y un taller de interpretación.

Para inscribirse, los interesados deben ser socios de la asociación, para lo cual es necesario pagar una cuota anual de 30 euros. Cada cuatrimestre, los socios pueden matricularse en las asignaturas que prefieran, que tienen un precio de 40 euros cada una. Según explicó la presidenta de la Rector Sabater, los alumnos han terminado el curso "muy satisfechos y contentos" y matizó que "la gente mayor es muy exigente".