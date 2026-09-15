El Puente Nuevo de Lorca contará con luces LED y nuevas barandillas metálicas tras su renovación

El Puente Nuevo de Lorca, una de las principales conexiones entre el centro de la ciudad, San Diego y la avenida de Europa, ha comenzado una renovación integral que se prolongará durante aproximadamente cuatro meses. La actuación cuenta con una inversión municipal de 167.397,17 euros y busca mejorar la seguridad, la accesibilidad y la iluminación de esta infraestructura, construida en 1981.

Las obras contemplan la renovación de distintos elementos del puente. Entre las actuaciones previstas se encuentra la sustitución de las actuales barreras metálicas por nuevos pretiles urbanos y la instalación de una nueva barandilla metálica de mayor altura para reforzar la protección de los peatones.

Uno de los principales cambios será la incorporación de iluminación LED integrada en la propia barandilla, con el objetivo de mejorar la visibilidad durante la noche. También se sustituirán las actuales columnas de alumbrado por nuevos modelos urbanos y se mantendrán las luminarias LED existentes para iluminar la calzada.

Las aceras serán rehabilitadas mediante el tratamiento de las actuales superficies metálicas con materiales anticorrosivos y antideslizantes. Además, se reforzará parte de la estructura para corregir deformaciones detectadas en algunos tramos. La intervención incluirá también una mejora estética de la mediana central, donde se instalará césped artificial. Antes del inicio de los trabajos se llevó a cabo una limpieza y acondicionamiento del entorno del puente.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, destacó que este proyecto «nace de la escucha activa a los lorquinos y de las reiteradas peticiones trasladadas por la Asociación de Vecinos de la Avenida de Europa, que venían reclamándolo. Cumplimos con nuestra palabra, con inversiones útiles para el día a día de los ciudadanos».

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Durante la ejecución de las obras se producirán algunas afecciones al tráfico. Los trabajos requerirán el balizamiento de las zonas peatonales en las que se esté actuando y el estrechamiento puntual de la calzada para garantizar la seguridad de los trabajadores.