Un nuevo sistema de protección para blindar el hospital Rafael Méndez de Lorca contra los incendios

El hospital Rafael Méndez de Lorca contará en los próximos meses con un nuevo y renovado sistema de protección integral contra incendios. La Consejería de Salud está invirtiendo 745.000 euros en las obras de implantación para reforzar la seguridad de pacientes, profesionales y visitantes del Área III de Salud.

En concreto, se está sustituyendo completamente el sistema de detección y alarma para instalar nuevas centrales de incendios, detectores de humo, pulsadores de alarma, sirenas y módulos de control; los equipos antiguos se están eliminando progresivamente.

También se renovará el sistema de megafonía de emergencia, de manera que el hospital contará con un equipo capaz de emitir mensajes de evacuación tanto grabados como en directo que permita informar a pacientes, visitantes y trabajadores de las instrucciones a seguir en caso de emergencia.

Esta mejora resulta especialmente importante en un entorno hospitalario, donde la evacuación puede ser compleja debido a la presencia de personas con movilidad reducida o pacientes encamados.

Futuras reformas

Gracias a esta renovación se dispondrá de una infraestructura preparada para acompañar futuras reformas, ampliaciones y proyectos de modernización previstos en el hospital. Con ello se reforzarán las condiciones generales de seguridad del centro sanitario y se contribuirá a la continuidad asistencial y a la protección de sus infraestructuras esenciales.

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En los últimos años, el Gobierno regional defiende que ha realizado "importantes inversiones y mejoras" en el hospital Rafael Méndez, como la ampliación del Servicio de Urgencias, la renovación de la planta de Maternidad y Ginecología, la adecuación de los espacios de los servicios de Radiología y TAC o la mejora del Servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos para aumentar su capacidad.