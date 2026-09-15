Folclore, bailes y músicas eslovacas, italianas y venezolanas toman las calles de Lorca

Lorca volverá a convertirse en un gran escenario para la cultura tradicional y el encuentro entre pueblos con la celebración del XXXVII Festival Internacional de Folclore ‘Ciudad de Lorca’, que se celebrará hasta el próximo domingo, coincidiendo con la Feria y fiestas de la ciudad, con una amplia programación que acercará la música, la danza, las tradiciones y el patrimonio cultural a lorquinos y visitantes.

La edición de 2026 contará con agrupaciones procedentes de Italia, Eslovaquia, Venezuela y España. Desde Italia llegará Fiori del Mandorlo; Eslovaquia estará representada por Folklore Ensemble Jurosik; Venezuela participará con Danzas Ritmo y Color, mientras que la representación española correrá a cargo de Coros y Danzas Francisco Salzillo de Cieza, el grupo de música folk-rock Malvariche y el grupo anfitrión, Coros y Danzas de Lorca.

Este mismo miércoles los grupos procedentes de Italia y Eslovaquia se desplazarán a partir de las ocho de la tarde hasta las pedanías altas, concretamente hasta Zarcilla de Ramos, para ofrecer una muestra de sus músicas y danzas tradicionales. El jueves, los grupos internacionales también llevarán sus músicas y danzas al centro de la ciudad en una actividad organizada en colaboración con la Cámara de Comercio de Lorca, que tendrá lugar a las 19.30 horas en las calles Nogalte y Corredera.

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La jornada del viernes 18 estará dedicada a mostrar a los participantes parte del patrimonio cultural de Lorca, con una visita turística que incluirá espacios como la Plaza de España, la Casa del Artesano y los museos de Semana Santa. Por la tarde llegará uno de los momentos centrales: a las 19:30 horas, el Palacio de Guevara acogerá la recepción oficial de las agrupaciones participantes. Posteriormente, los grupos protagonizarán un desfile desde Palacio de Guevara, pasando por Plaza Calderón hasta la Alameda de la Constitución, donde, a partir de las 22.00 horas, se celebrará la gran gala.