Los caravaqueños acompañan a la Vera Cruz en su procesión extramuros de la basílica

Con la procesión extramuros de la patrona de Caravaca de la Cruz finalizaba el Quinario de Exaltación del Lignum Crucis.

Los actos comenzaron con una celebración religiosa, que estuvo presidida por el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, junto al rector de la Basílica y varios sacerdotes del municipio. Lorca Planes resaltó durante su homilía la importancia del leño de Cristo.

Posteriormente, la Vera Cruz cruzó el umbral de la fachada principal de la Basílica para recorrer el canapé que bordea el Alcázar Santuario, a su regreso a la lonja se procedía la bendición de Caravaca y sus campos. Cientos de caravaqueños acompañaron a la patrona en su día.

El acto contó con la presencia del alcalde de Caravaca, José Francisco García, quien estuvo acompañado por la consejera de Salud, Isabel Ayala y el hermano mayor de la Cofradía, Jesús López, junto a representantes de los estamentos festeros, así como de varios concejales de la Corporación Municipal.

Figura de San Juan

Bendición de los campos / Enrique Soler

Este año 2026, el quinario ha estado dedicado a la figura de San Juan de la Cruz, su obra, su espiritualidad y su vinculación con Caravaca, dentro de la celebración del Año Jubilar Sanjuanista con motivo del III Centenario de su canonización y el primero de su proclamación como Doctor de la Iglesia.

Este año 2026, el quinario ha estado dedicado a la figura de San Juan de la Cruz, su obra, su espiritualidad y su vinculación con Caravaca

La celebración del Año Jubilar Sanjuanista tiene un especial significado en tres diócesis españolas: Ávila, Jaén y Segovia. Desde la Cofradía se ha pretendido que las tres estén representadas durante el Quinario, así como un predicador que representase a los carmelitas. El padre Eduardo Sanz de Miguel, que fue prior del convento caravaqueño durante su restauración. La diócesis de Jaén estuvo por Bartolomé López, vicario episcopal de Úbeda, Baeza y Cazorla. De Ávila se contó con el sacerdote Jesús Morán, Co-Presidente del Movimiento de los Focolares desde 2014 hasta la primavera de este año, nacido en la localidad abulense de Navalperales de Pinares. La diócesis de Segovia estuvo representada por el vicario de Evangelización, Fernando Mateo. También destacó la eucaristía dedicada a los enfermos e impedidos, con una importante participación de la Hospitalidad de Lourdes y de la Residencia del Camino de Mayrena, cuya colecta se destinará a la Fundación Jesús Abandonado.

Peregrinación Castro del Río

La Cofradía de la Vera Cruz prepara una peregrinación a la ciudad cordobesa de Castro del Río, que acogerá este año la XL Peregrinación Nacional de la Confraternidad de Hermandades y Cofradías de la Vera Cruz. El evento se celebra del 25 al 27 de septiembre e incluye el XXVIII Encuentro de Jóvenes Cruceros.

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Una representación de la Cofradía de la Vera Cruz de Caravaca, encabezada por su hermano mayor, Jesús López Baquero, tiene previsto participar en la citada peregrinación.