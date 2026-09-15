Caravaca conmemora el Día Mundial del Turismo con una programación que combina patrimonio, cultura y naturaleza

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz se suma un año más a la conmemoración del ‘Día Mundial del Turismo’, que se celebra el próximo 27 de septiembre, con una programación especial que se desarrollará entre los días 23 y 27 y que reúne diversas propuestas culturales, patrimoniales, de naturaleza y de ocio para distintos públicos.

La programación incorpora una conferencia sobre los vínculos entre Caravaca y México, una ruta senderista por el Barranco de Gredero, visitas a la torre del Salvador, un cuentacuentos infantil y un concierto en el Museo de la Música

La concejal de Turismo, Ana Belén Martínez, ha señalado que “cada año incorporamos alguna propuesta nueva a esta programación para ampliar las posibilidades de descubrir Caravaca, porque tenemos un patrimonio muy diverso, que va mucho más allá de nuestros emblemáticos monumentos y que incluye también nuestras fiestas, nuestra cultura, nuestro paisaje, nuestra gastronomía y la propia experiencia del Camino de la Cruz”.

Programación

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Las actividades comenzarán el miércoles 23 de septiembre, a las 20.00 horas en la ermita de San Sebastián, con la conferencia-coloquio ‘La Cruz que unió dos mundos: Caravaca, México y el legado de San Junípero Serra’, a cargo de José Niembro, director del Museo de Arte Sacro de Santiago de Querétaro. La actividad se celebra coincidiendo con la visita a Caravaca del un grupo de peregrinos de la citada ciudad de Méjico que realizará el Camino de Levante, y permitirá profundizar en los vínculos históricos y culturales entre Caravaca, México y la figura de San Junípero Serra.

Durante el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre tendrá lugar una jornada de puertas abiertas en la red de Museos de Caravaca de la Cruz, con acceso gratuito a todos los espacios expositivos del municipio. Dentro de esta propuesta, el Museo de la Fiesta ofrecerá la posibilidad de conocer la historia de las Fiestas Patronales a través de su Sala Inmersiva y experimentar la carrera de los Caballos del Vino mediante gafas de realidad virtual, incorporando así herramientas digitales a la divulgación del patrimonio festivo de Caravaca.

La programación museística se completa el domingo 27, a las 12.30 horas, en el Museo de la Música Étnica de Barranda-Fundación Carlos Blanco Fadol, con una nueva cita del ciclo de conciertos ‘Conciertos Sentidos’, que contará con la actuación de Almasäla, formación procedente de Andalucía. El acceso será libre.

La programación también propone acercarse al patrimonio natural y geológico del municipio. El sábado 26, a las 9.30 horas, se realizará una ruta senderista desde la Piscina Municipal de Caravaca hasta el nuevo mirador del Barranco de Gredero, desde el que se puede contemplar el entorno donde se localiza la Capa Negra, enclave de especial valor geológico. La ruta, de seis kilómetros y una duración aproximada de dos horas, está diseñada para todos los niveles y contará, a su llegada, con una explicación sobre el entorno a cargo del geólogo Carlos Díaz. La participación es gratuita, previa inscripción a través de la aplicación de la Concejalía de Deportes Sporttia.

Cuentacuentos

El público infantil también tendrá su espacio con el cuentacuentos ‘Berta y Beltrán en el Camino de la Cruz’, que se celebrará el domingo 27, a las 11.00 horas, en la sala del Centro de Acogida al Peregrino. La actividad está dirigida a niños de entre 6 y 10 años. Para participar en la actividad hay que efectuar reserva previa en el teléfono 968 705 620.

El domingo 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, además de acceso gratuito a la Red Municipal de Museo, se podrá visitar la torre de la iglesia parroquial de El Salvador

Finalmente, el domingo 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, además de acceso gratuito a la Red Municipal de Museo, se podrá visitar la torre de la iglesia parroquial de El Salvador mediante cuatro pases, a las 10.30, 11.00, 12.00 y 12.30 horas.

La concejal de Turismo ha animado a vecinos y visitantes a participar en las actividades programadas y ha destacado que “celebrar el Día Mundial del Turismo en Caravaca significa también abrir las puertas de nuestro patrimonio, compartir nuestra cultura y seguir generando experiencias que inviten a conocer y volver a nuestro municipio”.

Bajo el lema internacional de este año, ‘Agenda digital e inteligencia artificial para rediseñar el turismo’, este año el ‘Día Mundial del Turismo’ pone de manifiesto la evolución del sector turístico y la incorporación de nuevas formas de acercar el patrimonio a visitantes y residentes, junto a propuestas que permiten descubrir los destinos desde diferentes perspectivas.