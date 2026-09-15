Abanilla llora la muerte de Claudia Tacoronte: la joven asesinada en México vivió y estudió en el municipio de la Región

Luto, dolor e incompresión en Abanilla por Claudia Tacoronte Aguilera, la joven universitaria de 21 años asesinada en México mientras estaba realizando un intercambio académico. Claudia y su familia residieron durante unos años en el municipio de la Región de Murcia, concretamente en la pedanía de Barinas y cursó parte de su formación en los centros educativos de la localidad como el colegio público rural Comarca Oriental o el instituto Pedro Antonio Ruiz Riquelme de la localidad abanillera.

Así lo comunicaron este martes fuentes del propio Ayuntamiento, que en un post en redes sociales quisieron trasladar su "más sentido pésame" y todo el apoyo de la Corporación Municipal y de los vecinos de Abanilla a la familia y seres queridos de la víctima. Rápidamente la publicación del Consistorio en redes sociales se llenó también de mensajes de ánimo y condolencias de los vecinos.

La comunidad educativa del Pedro Antonio Ruiz Riquelme, entre los que se incluían alumnos y profesores, guardaba este mediodía un emotivo y contenido minuto de silencio en memoria de la joven que estudió en este centro de Abanilla hasta el año 2018: "La recordamos con cariño y hacemos llegar a su familia todo nuestro afecto y cercanía".

Imagen del post compartido en Facebook por el Ayuntamiento de Abanilla. / L. O.

Vecina de la localidad de Santa Brígida (Gran Canaria), cursaba cuarto de Educación Infantil pero estaba de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) de México cuando fue acuchillada con un arma blanca en el vientre, tal y como contó su propia hermana estos días para denunciar los hechos.

El asesinato ocurrió la noche del pasado sábado 12 de septiembre: Claudia se encontraba en la zona debido a la celebración de un evento cultural cuando fue atacada por un individuo. La principal hipótesis que manejan las autoridades inicialmente apunta a que se trató de un intento de asalto o robo de su móvil con violencia que terminó de la forma más trágica posible.