Tres noches de vino, tapas y música: así será SanVino 2026 en Santomera

Santomera volverá a convertirse durante tres noches en territorio de vinos, tapas y encuentros alrededor de la mesa. La XVIII edición de SanVino se celebrará del 24 al 26 de septiembre en el recinto El Polvorín-Hermanos Mateo con el reto de superar las más de 45.000 consumiciones de comida y vino registradas el año pasado.

La fórmula vuelve a apoyarse en los ingredientes que han convertido esta cita en una de las ferias gastronómicas más consolidadas de la Región: 19 propuestas gastronómicas, 12 bodegas y productores de vino, música en directo cada noche y actividades para poder asistir también en familia.

El recinto abrirá sus puertas los tres días de 20.00 a 00.00 horas, permitiendo probar vinos regionales y tapas elaboradas por los establecimientos participantes. A ello se sumará una ludoteca gratuita para niños de 3 a 12 años, una opción con la que la organización pretende facilitar que las familias puedan disfrutar de la feria.

Cuánto cuesta ir a SanVino

El acceso al recinto es libre, aunque para realizar las degustaciones será necesario adquirir los correspondientes tickets.

El ticket principal cuesta 10 euros e incluye tres consumiciones de vino, tres tapas de restaurantes, un ticket comodín, una consumición de cerveza y una copa de cristal de regalo.

Existe también un ticket secundario de seis euros, compuesto por tres tickets comodín que pueden canjearse por vino o tapas y que no incluye la copa. Algunas propuestas gastronómicas pueden requerir más de un ticket en función de su precio.

Las entradas y bonos pueden adquirirse anticipadamente a través de compralaentrada.com y también estarán disponibles en las taquillas habilitadas durante la celebración de la feria.

Entre copas, tapas y música

Durante la feria se podrán descubrir vinos procedentes de distintas zonas productoras de la Región, entre ellas Jumilla, Yecla, Bullas y Cartagena, junto a las elaboraciones de restauradores y distribuidores. Además, habrá actuaciones musicales en directo, cuya programación se adelantará en los próximos días.

SanVino nació hace más de diecisiete años impulsada por el Ayuntamiento de Santomera y la Cofradía Gastronómica La Pimentera con el objetivo de poner en valor el vino de calidad y la gastronomía murciana. Aquella feria de carácter local ha ido creciendo hasta reunir cada septiembre a miles de visitantes.

Presentación de la feria SanVino 2026 de Santomera, este lunes / CARM

Distinciones

La XVIII edición volverá a incluir la entrega de las tradicionales distinciones SanVino 2026. La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, recibirá la distinción Démeter, mientras que el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, será distinguido con el reconocimiento Baco.

Los Enveros de Oro recaerán este año en el consejero delegado de Moyca, Antonio Luis Cánovas, y en la actriz murciana Pepa Aniorte.

«Detrás de cada copa hay tradición, innovación y esfuerzo»

La nueva edición de la feria fue presentada este lunes por el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, junto al alcalde de Santomera, Víctor Martínez. En el acto participaron también representantes de la Cofradía Gastronómica La Pimentera y el concejal de Fiestas, Manolo Gálvez.

Buendía puso el acento en el peso económico y social que existe detrás de cada una de las botellas que llegarán a las mesas de SanVino.

"Ferias como SanVino demuestran el dinamismo tanto de nuestro sector vitivinícola como de nuestros hosteleros", señaló el consejero, quien recordó que "detrás de cada copa de vino hay tradición, innovación, sostenibilidad y el esfuerzo incalculable de nuestros agricultores y bodegueros".

El titular de Agricultura defendió además este tipo de eventos como una manera directa de acercar los productos regionales al consumidor.

"El sector vitivinícola regional es un pilar estratégico de nuestra economía y de nuestra identidad. Eventos que combinan la calidad gastronómica con la promoción directa al público son el mejor vehículo para consolidar el prestigio de nuestras marcas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras", añadió.

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Con el precedente de las más de 45.000 consumiciones de la última edición, Santomera se prepara así para volver a brindar durante tres noches en una feria que ha conseguido hacer del vino y la gastronomía murciana, además de un producto, un punto de encuentro.