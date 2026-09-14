Traperos de Emaús critica que el contrato de recogida de papel y cartón en Molina de Segura no se les dé a ellos: "Pone en riesgo nuestros empleos de inserción"

El servicio de recogida selectiva de papel y cartón de Molina de Segura saldrá a licitación mediante un procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada con publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea. Algo que no ha hecho gracia a Traperos de Emaús, el colectivo que, allá por el año 2022, cuando estaba el anterior alcalde, el socialista Eliseo García Cantó, se hizo cargo de estas tareas con la empresa de inserción sociolaboral Traperos Recicla S. L.

Lo que ha pasado es que el Consistorio molinense (en el que gobiernan en coalición PP y Vox) ha abierto el nuevo contrato a la libre competencia. Esto significa que «podrá concurrir cualquier entidad que acredite tanto su solvencia como las autorizaciones ambientales necesarias, incluidas las empresas de inserción (es decir, Traperos podría presentarse) y los centros especiales de empleo de iniciativa social, que podrán presentar sus ofertas en igualdad de condiciones», destacaron este lunes desde el Ayuntamiento a La Opinión.

"Nos duele tener que llegar hasta aquí"

«El Ayuntamiento pone en riesgo nuestros empleos de inserción», tienen claro desde Traperos. «Nos duele tener que llegar hasta aquí después de 20 años trabajando en Molina, pero ha llegado el momento de defender con firmeza a las personas, los puestos de trabajo de inserción y un proyecto que creemos que merece seguir formando parte de la ciudad», aseguran en su página web.

El contrato tiene un presupuesto base de licitación de 268.683,85 euros anuales, IVA incluido, y una duración de un año prorrogable hasta cuatro, tal y como se acordó en la Junta de Gobierno Local. El equipo que dirige el popular José Ángel Alfonso dio luz verde al comienzo del expediente del nuevo contrato que incluye el servicio municipal de recogida selectiva de papel y cartón, el transporte a gestor autorizado y el mantenimiento de contenedores metálicos.

"Con concurrencia y control, no con exclusividades"

Desde el equipo de Gobierno local subrayaron, a preguntas de este periódico, que «nuestra obligación como Ayuntamiento es garantizar el mejor servicio posible al mejor precio posible, y eso se consigue con concurrencia y control, no con exclusividades».

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«Por eso, este pliego no excluye a nadie, ya que abre la puerta a que compitan todos, incluidas las entidades sociales, y será adjudicado a quien presente la mejor oferta técnica y económica para los vecinos», remarcaron.