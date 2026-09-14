Espectáculos musicales, teatro, cuentos y talleres para los más pequeños: consulta la programación infantil de la Feria de Lorca

Los niños volverán a convertirse en grandes protagonistas de la Feria de Lorca 2026, gracias a una amplia programación especialmente dirigida al público infantil y familiar que incluirá espectáculos musicales, teatro, cuentos, talleres, juegos y actividades tradicionales en distintos puntos de la ciudad.

Así lo ha anunciado este lunes la concejal de Festejos del Ayuntamiento de Lorca, María de las Huertas García, durante la presentación de las actividades infantiles, destacando que “hemos querido que los más pequeños tengan también su propia Feria. Son días que los niños esperan durante todo el año y nuestro objetivo es que puedan disfrutarlos plenamente, encontrando actividades pensadas para ellos en distintos espacios de la ciudad”.

Y ha añadido que “queremos que vivan la Feria con la misma ilusión con la que la hemos vivido nosotros y que esos días se conviertan en recuerdos que permanezcan siempre ligados a su infancia. Por eso hemos preparado propuestas de ocio, cultura, música y entretenimiento para diferentes edades y, sobre todo, actividades gratuitas que puedan compartir con sus padres, abuelos, hermanos y amigos”.

Programación infantil de la Feria de Lorca 2026

La primera de las grandes citas llegará el domingo 20 de septiembre, a las 11 horas, con el ‘Encierro Infantil’, organizado por el Club Taurino de Lorca, que partirá desde el Palacio de Ferias y Congresos Alcalde Francisco Jódar y finalizará en el Coso de Sutullena. Se trata de una actividad que permitirá a los más pequeños acercarse de una manera lúdica y adaptada a su edad a una de las tradiciones vinculadas al mundo taurino, dentro de la programación familiar de la Feria.

Plaza Real acogerá el lunes 21 de septiembre, a las 19:30 horas, el concierto familiar ‘Lorca Familia Violín Suzuki’, un espectáculo musical pensado para disfrutar en familia que tendrá acceso libre y gratuito hasta completar aforo. Además, el teatro tendrá también su espacio el martes 22 de septiembre, a las 19 horas, cuando la Plaza Real acoja la representación de la función infantil ‘Caperucita y feroz’, a cargo de La Caja de Expresiones Teatro. “Queremos aprovechar la Feria para acercar también las artes escénicas a los más pequeños, sacándolas a nuestras calles y plazas y convirtiendo el centro de Lorca en un gran teatro al aire libre del que se pueda disfrutar en familia”, ha indicado la concejal de Festejos.

Uno de los grandes acontecimientos de la programación infantil llegará el miércoles 23 de septiembre, a las 19 horas, cuando el Coso de Sutullena acoja el ‘Cantajuegos Mega Hits Solidario’, que contará con acceso libre y gratuito hasta completar aforo. El espectáculo tendrá, además, un importante componente social, puesto que será solidario a beneficio de Cáritas; y contará también con intérprete de lengua de signos, dentro del compromiso adquirido por el Gobierno de Lorca para avanzar hacia una verdadera ‘Feria para todos’ y hacer accesibles sus principales actividades a las personas con discapacidad.

En este sentido, García Pérez ha destacado que “la finalidad es que sea una gran tarde para las familias. Cantajuegos forma parte del imaginario musical de varias generaciones de niños y estamos convencidos de que el Coso de Sutullena se llenará de pequeños cantando y bailando. Pero, además, esta cita nos permitirá mostrar una vez más el carácter solidario de Lorca y colaborar con la extraordinaria labor que desarrolla Cáritas con quienes más lo necesitan”.

La edil de Festejos ha destacado también que la literatura y la imaginación serán protagonistas el jueves 24 de septiembre, a partir de las 18:30 horas, con la celebración del XXXI Maratón ‘Lorca, Ciudad de Cuento’, organizado por la Red Municipal de Bibliotecas de Lorca, y que tendrá lugar en Plaza Real, con acceso libre y gratuito hasta completar aforo, acercando nuevamente a pequeños y familias al mundo de los cuentos y la narración. “La Feria también es cultura y queremos aprovechar estos días para acercar a nuestros niños al teatro, los cuentos, la historia y nuestro patrimonio de una manera divertida. No se trata únicamente de ofrecer ocio, sino también de llevar a cabo actividades con las que puedan descubrir y aprender mientras disfrutan”, ha señalado.

Asimismo, cultura, historia y aprendizaje se darán también la mano el sábado 26 de septiembre en el Museo Arqueológico de Lorca, que acogerá los talleres infantiles ‘La ciudad fronteriza de Lorca en la Edad Media’, organizados por el Museo Arqueológico Municipal junto a la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca. La actividad estará dirigida a niños de entre 7 y 12 años y se desarrollará en dos turnos, de 10 a 11:30 horas y de 11:30 a 13 horas, permitiendo a los participantes acercarse de una forma didáctica y amena a uno de los periodos fundamentales de la historia de Lorca.

La programación infantil y familiar concluirá el domingo 27 de septiembre, cuando el fenómeno musical del K-Pop llegue al Huerto de la Rueda. A las 20 horas se celebrará ‘K-Pop The Golden Experience’, un espectáculo tributo a la música K-Pop que llevará hasta el recinto ferial una propuesta especialmente atractiva para el público infantil y juvenil. “Hemos querido incorporar también una propuesta diferente y muy actual como ‘K-Pop The Golden Experience’, porque sabemos el enorme seguimiento que este género tiene entre niños y jóvenes. La Feria tiene que evolucionar también con ellos, escuchar sus gustos y ofrecer propuestas en las que puedan sentirse protagonistas”, ha manifestado María de las Huertas García.

Cabe destacar, por último, que, dentro de esta programación, los más pequeños podrán disfrutar también de la Guardería Infantil y Ludoferia, que volverá a formar parte de la Feria de Lorca con distintas propuestas destinadas al público infantil.

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La concejal de Festejos ha concluido señalando que “hemos preparado una Feria para disfrutar en familia, con actividades para distintas edades y en diferentes puntos de nuestra ciudad. Queremos ver nuestras plazas y calles llenas de niños jugando, cantando, escuchando cuentos, descubriendo nuestra historia y, sobre todo, creando recuerdos en familia. Porque la Feria de Lorca también es su Feria y queremos que la vivan y la disfruten desde pequeños”.