Cehegín celebra un espectacular final de fiestas con tradición, música y solidaridad

Cehegín vivió un espectacular Día del Huertano, una de las jornadas más tradicionales y participativas de sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen de las Maravillas. La jornada comenzó por la mañana en la Plaza del Alpargatero, con la concentración y posterior desfile de la Corte de Honor, la Hermandad de la Virgen de las Maravillas y autoridades, hasta la iglesia de Santa María Magdalena, donde tuvo lugar la tradicional Misa Huertana y la posterior ofrenda floral a la Patrona, presidida por el párroco don Eduardo Savater y cantada por los Animeros del Campillo de los Jiménez. En la celebración estuvieron presentes la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, y diferentes autoridades locales.

Durante la misa, el presidente de la Asociación Cultural Murciana Virgen de las Maravillas de Mataró, Domingo de la Ossa, realizó varios obsequios con motivo del 50 aniversario de las romerías que los hermanos de Mataró celebran con la Virgen de las Maravillas, una efeméride que han querido compartir con todos los cehegineros.

La jornada matutina concluyó con un animado pasacalles hasta la calle Ginés de Paco

La jornada matutina concluyó con un animado pasacalles hasta la calle Ginés de Paco, donde tuvo lugar un corte de jamón solidario amenizado por las charangas, poniendo el broche festivo a un día marcado por la tradición, la convivencia y el sentimiento hacia la Patrona.

El Festival de Folclore puso el colofón al Día del Huertano en Cehegín

Festival de folclore / La Opinión

El Parque Juan Carlos I acogió, como colofón a la celebración del Día del Huertano, el tradicional Festival de Folclore de Cehegín.

El festival contó con la participación de grupos llegados desde Totana, Molina de Segura y Mula

El festival contó con la participación de grupos llegados desde Totana, Molina de Segura y Mula, junto a los Animeros del Campillo de los Jiménez, cuya labor en la conservación, transmisión y divulgación de las músicas antiguas y el folclore fue especialmente reconocida durante la velada.

La alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, estuvo presente en este encuentro con las tradiciones y agradeció la participación de todos los grupos, músicos, asociaciones, colaboradores y personas que hicieron posible una nueva edición de este festival.

Diana Navarro llena el patio del Convento en un gran concierto junto a la Sociedad Musical de Cehegín

Diana Navarro, en concierto / La Opinión

Anoche se celebró uno de los grandes conciertos de las Fiestas Patronales de Cehegín, con la actuación de Diana Navarro junto a la Sociedad Musical de Cehegín, en un patio del Convento que se llenó por completo de público.

La artista ofreció un gran espectáculo acompañada por la formación musical ceheginera

La artista ofreció un gran espectáculo acompañada por la formación musical ceheginera, dirigida por su director, Rafael González, en una noche que se convirtió en uno de los platos fuertes de estas fiestas y que dejó al público entregado durante toda la actuación.