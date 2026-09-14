El calzado de Caravaca se proyecta al mercado internacional desde la feria de Milán

Seis empresas de Caravaca de la Cruz participan estos días en MICAM Milano, la principal cita internacional para el calzado de calidad, que se celebra del 13 al 15 de septiembre en el recinto ferial de Fiera Milano Rho. Casteller, Jutelia, Kanna, Maypol, Picón y Pinaz Footwear forman parte de la representación española en esta feria, que reúne a destacadas marcas, compradores y profesionales internacionales del sector. Con motivo del centenario de esta importante muestra, la Consejería de Empresa, a través del Instituto de Fomento (Info), ha impulsado la campaña ‘Región de Murcia, where creativity is manufactured’, que tiene como objetivo apoyar la internacionalización del sector.

El alcalde de Caravaca, José Francisco García, ha señalado que el viaje ha permitido “acompañar a un sector importante, un sector tradicional que no solamente es industrial, sino que también es artesanal y tiene una identidad propia, además de “conocer de primera mano la situación que atraviesan las empresas y sus perspectivas de futuro”.

La participación de las empresas caravaqueñas tiene un peso especialmente significativo dentro de la representación regional: seis de los ocho expositores de la Región de Murcia presentes en MICAM proceden de Caravaca. De este modo, el municipio concentra el 75% de la representación murciana en una feria en la que España es el segundo país con mayor presencia, solo por detrás de Italia, con 88 expositores y 109 marcas.

El alcalde, José Francisco García, acompaña a las firmas caravaqueñas y aborda con representantes de FICE y Calzia la situación y perspectivas de futuro de la industria

José Francisco García ha destacado que el sector atraviesa “un momento complejo y afronta un nuevo reto de reconversión”. “Al igual que el conjunto de la industria, afronta un proceso de adaptación a los cambios en los mercados y en los hábitos de consumo”, ha señalado. En este sentido, ha valorado especialmente que los empresarios hayan agradecido el acompañamiento institucional del Ayuntamiento, respondiendo así a la invitación cursada por Calzia, la asociación que los agrupa y representa.

Durante la visita, el alcalde ha estado acompañado por las concejalas de Empleo, Ana Belén Martínez, y de Empresa, Rosa María López, junto al presidente de la Asociación de Empresarios del Calzado Calzia, Juan Romero, y el secretario general de la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) y CALZIA, Salvador Gómez. La agenda ha incluido un encuentro con representantes nacionales y regionales del sector, así como un recorrido por los seis stands de las empresas caravaqueñas participantes.

El alcalde ha subrayado también el reconocimiento que tiene actualmente el yute asociado a Caravaca dentro del sector. “En los últimos años se han hecho las cosas bien, se ha unificado el sector, se ha asociado y se ha creado una marca propia que pone en el mapa de la moda a Caravaca a través de este calzado artesanal y sostenible”, ha señalado. A su juicio, durante la visita se ha podido comprobar que “el yute está muy referenciado con Caravaca”, lo que constituye “un valor en alza pese a los cambios y vaivenes del mundo de la moda”.

Un sector ante el reto de la transformación

El alcalde de Caravaca, José Francisco García, visitando a los productores de calzado caravaqueños / La Opinión

MICAM constituye un escaparate estratégico para la industria española del calzado y un punto de encuentro con compradores, distribuidores, agentes y otros profesionales de los principales mercados internacionales. España participa en esta edición con 88 expositores y 109 marcas, siendo el segundo país con mayor representación, solo por detrás de Italia.

El sector trabaja para avanzar hacia una denominación de origen del Yute de Caravaca con el fin de potenciar el sello de diferenciación y calidad

La presencia de las empresas españolas se produce en un contexto internacional complejo, aunque el sector mantiene su orientación hacia los mercados exteriores. Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones españolas de calzado alcanzaron los 1.706 millones de euros y 90 millones de pares, con incrementos del 1,5% en valor y del 1,8% en volumen respecto al mismo periodo del año anterior.

Las principales tendencias de transformación que presenta actualmente la industria están vinculadas a la innovación, digitalización, inteligencia artificial, nuevos modelos de retail, sostenibilidad, formación y captación de talento, ámbitos considerados estratégicos para mejorar la competitividad de las empresas.

Hacia una denominación de origen del yute de Caravaca

Otro de los asuntos abordados durante los encuentros mantenidos en Milán ha sido el proyecto para avanzar hacia una denominación de origen del yute de Caravaca, una iniciativa en la que están trabajando la Asociación de Empresarios del Calzado y FICE, junto al Ayuntamiento y la Región de Murcia.

El alcalde ha valorado positivamente que pueda alcanzarse este reconocimiento, al considerar que supondría “un sello importante” para el futuro del sector y contribuiría a reforzar la diferenciación de un producto estrechamente vinculado a la tradición y al saber hacer de las empresas caravaqueñas.

La apuesta por este reconocimiento se enmarca en el proceso de consolidación de una identidad propia del sector del calzado de Caravaca, que en los últimos años ha avanzado en la asociación de las empresas y en la creación de una marca vinculada al yute, un producto que, según ha podido constatar la delegación municipal durante su visita, cuenta con un elevado grado de identificación con el municipio.