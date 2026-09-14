Fiestas
El búho bus unirá el Huerto de la Rueda con los barrios y pedanías de Lorca durante la feria
El servicio municipal de autobús nocturno funcionará de manera ininterrumpida los días 18, 19 y del 24 al 26 de septiembre
EFE
La feria de Lorca volverá a disponer este año de un servicio gratuito de autobús nocturno, el “búho bus”, que unirá el recinto ferial del Huerto de la Rueda con todos los barrios del casco urbano, desde San Antonio a San Diego, y con nueve de las pedanías, durante los fines de semana de las fiestas.
Este servicio será gratuito hasta completar aforo y estará disponible, en el caso de la línea urbana, desde las nueve de la noche hasta las tres de la madrugada los días 18 y 19 y del 24 al 26 de septiembre.
El recorrido de la línea será circular, partirá del recinto ferial y recorrerá el centro de Lorca. Circulará por los barrios de San Diego, San José, La Viña, San Antonio y la Virgen de las Huertas de forma ininterrumpida.
Como el año pasado se incluyen dos líneas de pedanías que circularán por Avilés, Coy, Doña Inés, La Paca y Zarcilla de Ramos con destino al recinto Ferial entre las 13 horas y las dos de la madrugada esos mismos días.
También tendrá parada en Almendricos, La Campana, La Escucha y Purias, con inicio de la ruta en Almendricos a las 13, 16.30, 19 y 21.30 horas.
- De la compra de Jamones Albarracín a abrir el primer hotel cinco estrellas de Murcia: la semana 'pata negra' que encumbra a la familia Fuertes y la 'marca ElPozo'
- Sigue la evolución de las lluvias, en directo | Una tromba de agua inunda calles y derriba el arco de la Feria de Murcia
- Así hemos contado la victoria del Real Murcia frente al Mensajero en la Copa Federación
- En directo: Atlético Madrileño-Real Murcia
- Un vistazo al primer hotel 5 estrellas de Murcia, que abre sus puertas mañana en plena Feria
- Grave accidente en la A-7 en Librilla: rescatan a un camionero atrapado tras volcar su cisterna
- El ES-Alert será automático en la Región de Murcia ante avisos rojos de la CHS por crecidas
- La Ley de Propiedad Horizontal lo permite: la Justicia aclara cuándo un vecino puede librarse de pagar una derrama aunque la comunidad la apruebe