El búho bus unirá el Huerto de la Rueda con los barrios y pedanías de Lorca durante la feria

La feria de Lorca volverá a disponer este año de un servicio gratuito de autobús nocturno, el “búho bus”, que unirá el recinto ferial del Huerto de la Rueda con todos los barrios del casco urbano, desde San Antonio a San Diego, y con nueve de las pedanías, durante los fines de semana de las fiestas.

Este servicio será gratuito hasta completar aforo y estará disponible, en el caso de la línea urbana, desde las nueve de la noche hasta las tres de la madrugada los días 18 y 19 y del 24 al 26 de septiembre.

El recorrido de la línea será circular, partirá del recinto ferial y recorrerá el centro de Lorca. Circulará por los barrios de San Diego, San José, La Viña, San Antonio y la Virgen de las Huertas de forma ininterrumpida.

Como el año pasado se incluyen dos líneas de pedanías que circularán por Avilés, Coy, Doña Inés, La Paca y Zarcilla de Ramos con destino al recinto Ferial entre las 13 horas y las dos de la madrugada esos mismos días.

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También tendrá parada en Almendricos, La Campana, La Escucha y Purias, con inicio de la ruta en Almendricos a las 13, 16.30, 19 y 21.30 horas.