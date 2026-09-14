Adif construye el nuevo apeadero de tren de La Hoya y no le pone aseos

A nadie le entra en la cabeza que un servicio público, como es el caso de la construcción de las nuevas instalaciones del apeadero-estación que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif)está construyendo en la pedanía lorquina de La Hoya, no lleve incorporados unos aseos a disposición de los usuarios.

Numerosos vecinos y demandantes del servicio se echaron las manos a la cabeza cuando recibieron la noticia y no entienden cómo ha podido pasar cuando "en cualquier infraestructura, y sobre todo si es pública, uno de los primeros servicios que se construyen son los aseos, tanto para minusválidos, como para personas en general".

El proyecto de reforma y adaptación ferroviaria de la actual estación de cercanías de La Hoya, dentro de las obras de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Murcia-Almería, no contempla la incorporación de aseos públicos ni tampoco la de un edificio de viajeros cerrado. Según la información a la que ha podido acceder este diario, "al tratarse técnicamente de un apeadero, el diseño planteado por Adif se centra en la mejora de las infraestructuras operativas y exteriores".

Imagen del edificio construido junto al apeadero y que carece de aseos. / Paco Gómez

Hasta el momento se han instalado marquesinas y andenes adaptados pero sin zona de vestíbulo cerrada al público. El equipamiento estándar de este tipo de apeaderos incluye elementos de megafonía, iluminación, teleindicadores de información y máquinas para la autoventa de billetes, "pero no servicios higiénicos", algo que muchos vecinos y usuarios no entienden.

Cuenta con protección climática con marquesinas de cobertura para resguardar a los pasajeros de las inclemencias del tiempo, lo mismo que plazas de aparcamiento para vehículos de personas con movilidad reducida. Dispone también de los correspondientes ascensores. La accesibilidad se ha rediseñado por completo bajo la estricta normativa de Adif-Alta Velocidad para garantizar que sea un espacio 100% accesible y adaptado a personas con movilidad reducida. Se ha integrado un nuevo paso inferior peatonal equipado tanto con escaleras fijas como con rampas adaptadas o ascensores que garantizan el tránsito seguro y sin barreras.

La inversión en esta estación se incluye en el presupuesto global de 328 millones de euros, donde se contempla también el soterramiento y nueva estación urbana de Lorca, la renovación completa y adaptación de la plataforma ferroviaria en los subtramos periféricos donde se engloba la pedanía de La Hoya.

Los vecinos afirman que "sería una utopía solicitar que el AVE tenga parada en La Hoya, pero pedir unos aseos para la estación es algo comprensible que se debería incorporar, dado que las obras aún no han finalizado".

Antes no había lavabos

Fuentes de Adif consultadas por esta redacción insisten en que las obras consisten en una adaptación a la nueva línea de altas prestaciones y no prevén actuaciones en el edificio, sino mantener su funcionalidad, añadiendo que, como el edificio no disponía de lavabos y la adaptación no contempla actuaciones en el mismo, no se construirán unos nuevos aseos.

Varios vecinos con edad superior a los 65 años recuerdan a Adif que la primitiva estación que existía en La Hoya contaba hasta su demolición, para construir el nuevo edificio, con aseos propios (retrete en aquellos tiempos), que estaban situados entre el edificio de la estación y el brazal de aguas turbias que había junto al paso a nivel. Señalan que «la construcción era muy singular a base de mampostería de piedra natural».

A todo esto, el delegado del gobierno en Murcia, Francisco Lucas, mantiene conversaciones con Adif, para tratar de conseguir el objetivo de los vecinos.