Transportes
Adif construye el nuevo apeadero de tren de La Hoya y no le pone aseos
"Pedir unos baños para la estación es algo comprensible que se debería incorporar" a unas obras aún sin finalizar, afirman los vecinos
A nadie le entra en la cabeza que un servicio público, como es el caso de la construcción de las nuevas instalaciones del apeadero-estación que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif)está construyendo en la pedanía lorquina de La Hoya, no lleve incorporados unos aseos a disposición de los usuarios.
Numerosos vecinos y demandantes del servicio se echaron las manos a la cabeza cuando recibieron la noticia y no entienden cómo ha podido pasar cuando "en cualquier infraestructura, y sobre todo si es pública, uno de los primeros servicios que se construyen son los aseos, tanto para minusválidos, como para personas en general".
El proyecto de reforma y adaptación ferroviaria de la actual estación de cercanías de La Hoya, dentro de las obras de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Murcia-Almería, no contempla la incorporación de aseos públicos ni tampoco la de un edificio de viajeros cerrado. Según la información a la que ha podido acceder este diario, "al tratarse técnicamente de un apeadero, el diseño planteado por Adif se centra en la mejora de las infraestructuras operativas y exteriores".
Hasta el momento se han instalado marquesinas y andenes adaptados pero sin zona de vestíbulo cerrada al público. El equipamiento estándar de este tipo de apeaderos incluye elementos de megafonía, iluminación, teleindicadores de información y máquinas para la autoventa de billetes, "pero no servicios higiénicos", algo que muchos vecinos y usuarios no entienden.
Cuenta con protección climática con marquesinas de cobertura para resguardar a los pasajeros de las inclemencias del tiempo, lo mismo que plazas de aparcamiento para vehículos de personas con movilidad reducida. Dispone también de los correspondientes ascensores. La accesibilidad se ha rediseñado por completo bajo la estricta normativa de Adif-Alta Velocidad para garantizar que sea un espacio 100% accesible y adaptado a personas con movilidad reducida. Se ha integrado un nuevo paso inferior peatonal equipado tanto con escaleras fijas como con rampas adaptadas o ascensores que garantizan el tránsito seguro y sin barreras.
La inversión en esta estación se incluye en el presupuesto global de 328 millones de euros, donde se contempla también el soterramiento y nueva estación urbana de Lorca, la renovación completa y adaptación de la plataforma ferroviaria en los subtramos periféricos donde se engloba la pedanía de La Hoya.
Los vecinos afirman que "sería una utopía solicitar que el AVE tenga parada en La Hoya, pero pedir unos aseos para la estación es algo comprensible que se debería incorporar, dado que las obras aún no han finalizado".
Antes no había lavabos
Fuentes de Adif consultadas por esta redacción insisten en que las obras consisten en una adaptación a la nueva línea de altas prestaciones y no prevén actuaciones en el edificio, sino mantener su funcionalidad, añadiendo que, como el edificio no disponía de lavabos y la adaptación no contempla actuaciones en el mismo, no se construirán unos nuevos aseos.
Varios vecinos con edad superior a los 65 años recuerdan a Adif que la primitiva estación que existía en La Hoya contaba hasta su demolición, para construir el nuevo edificio, con aseos propios (retrete en aquellos tiempos), que estaban situados entre el edificio de la estación y el brazal de aguas turbias que había junto al paso a nivel. Señalan que «la construcción era muy singular a base de mampostería de piedra natural».
A todo esto, el delegado del gobierno en Murcia, Francisco Lucas, mantiene conversaciones con Adif, para tratar de conseguir el objetivo de los vecinos.
Denuncian que el túnel bajo los andenes se inundará cada vez que llueva
Vecinos consultados por La Opinión de Murcia denuncian y advierten a Adif de que el túnel de unos 50 metros construido bajo los dos andenes por los que los viajeros podrán acceder a la superficie para subir a los trenes de Cercanías y viceversa se volverá una «piscina» cada vez que llueva torrencialmente, por lo que exigen la correspondiente salida de aguas, en el caso de que no esté ya incorporada por algún sitio, sin que ello sea molestia para las viviendas colindantes.
Se da la circunstancia de que, con motivo de las inundaciones registradas en el año 2012, dicho túnel resultó anegado con agua y barro, dejando inutilizado el ascensor durante varios meses hasta que procedieron a su arreglo. Por las inmediaciones del lugar atraviesa una acequia cuyo caudal tropieza con las obras que se han ejecutado y, por tanto, las aguas van a parar al susodicho túnel.
En este sentido, otros vecinos próximos a la estación manifiestan que la pantalla que suponen las obras realizadas podría ocasionar que las aguas revirtieran en sus hogares al no tener salida. De igual forma solicitan que el nuevo apeadero o estación disponga de las correspondientes medidas que garanticen la seguridad de los viajeros y que no se convierta en espacio para okupas o personas sin identificar.
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