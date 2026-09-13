La biblioteca de La Unión cambia por completo tras meses de deterioro: alumnos en formación ejecutaron toda la reforma

Suelos nuevos, baños renovados y una imagen completamente distinta. Así luce ya la Biblioteca Municipal de La Unión tras una reforma integral que ha puesto fin a meses de deterioro en unas instalaciones muy utilizadas por los vecinos del municipio. El objetivo del Ayuntamiento era claro: convertir el edificio en un espacio más seguro, moderno y funcional, y para lograrlo no se ha dejado ningún detalle sin revisar.

El pavimento era, de hecho, el principal problema del edificio: presentaba zonas levantadas, desniveles, grietas y roturas. Para solucionarlo, los operarios han retirado las partes inestables, reparado el soporte, aplicado un puente de unión y colocado resina epoxi sobre una superficie de aproximadamente 400 metros cuadrados, un material resistente y duradero pensado para espacios de uso intensivo como este.

Pero la intervención no se ha quedado ahí. El Ayuntamiento también ha actuado en los baños, reparando sus suelos con pintura epoxi de dos componentes, y ha repintado por completo las paredes del edificio, renovando toda su imagen interior. A esto se suma el desmontaje y posterior colocación de las estanterías, así como una limpieza en profundidad de todas las dependencias antes de la reapertura.

Una reforma hecha por alumnos en formación

Lo más singular de este proyecto es quién lo ha ejecutado: la reforma se ha llevado a cabo íntegramente a través del alumnado del Programa Experiencial 'La Unión Avanza en Formación y Empleo', combinando así la mejora de un espacio público con la formación práctica de sus participantes.

Los alumnos del certificado de Construcción se han encargado de las tareas propias de la reforma, mientras que los de Servicios Generales han colaborado en el desmontaje de estanterías, la retirada y organización del mobiliario, la limpieza y la posterior colocación de los libros.

"La biblioteca necesitaba una actuación importante"

El alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, ha explicado que la decisión de intervenir responde "a la necesidad de seguir mejorando nuestros edificios municipales y, especialmente, aquellos espacios que son utilizados diariamente por nuestros vecinos".

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Zapata ha subrayado que se optó por una reforma integral y no solo por arreglar el suelo: "La biblioteca necesitaba una actuación importante y decidimos acometerla de manera integral. No queríamos limitarnos únicamente al suelo, sino aprovechar la intervención para mejorar también los baños, renovar la pintura, reorganizar las estanterías y realizar una limpieza completa de las instalaciones".