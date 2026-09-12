Seis detenidos durante las fiestas populares de barrios y pedanías en Lorca

Los dispositivos y controles desplegados por la Policía Local de Lorca con motivo de los festejos populares desarrollados en los últimos días se saldan con seis detenidos por delitos relacionados con la seguridad vial, violencia de género y robo con fuerza.

A los detenidos, se suman los 111 expedientes por infracciones de tráfico, de los que 20 se han tramitado ante la Dirección General de Tráfico, sobre todo, por circular con la ITV caducada y carecer del seguro obligatorio o de las correspondientes autorizaciones para conducir en nuestro país. Este es el balance que dejan los 65 controles de Policía Local desarrollados en distintos puntos del término municipal, 20 de ellos en pedanías y otros 11 específicamente destinados a la vigilancia de vehículos de movilidad personal (VMP).

Y, a estos controles se han sumado los dispositivos especiales desplegados con motivo de las fiestas de La Paca y Zarcilla de Ramos, así como el operativo de vigilancia y seguridad ciudadana establecido durante la Feria Chica de la Virgen de las Huertas.

Desvíos de tráfico con motivo de las celebraciones / A.L.

Sanciones

En cuanto a las detenciones producidas, el principal motivo fue por infracciones relacionadas con la seguridad vial. En concreto, tres personas fueron detenidas por conducir sin permiso de conducción, y otra por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

A estas cuatro detenciones, se suman una quinta por un presunto delito de violencia de género y una sexta por robo con fuerza en el interior de un vehículo.

Aunque parte importante de la actividad de los agentes se centró en la prevención de comportamientos que puedan afectar a la seguridad y la convivencia en los espacios públicos. En este ámbito, la Policía Local formuló 16 expedientes en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana.

Especial incidencia tuvieron también las actuaciones relacionadas con la convivencia ciudadana. En este sentido, y en aplicación de la correspondiente ordenanza municipal, se realizaron 40 intervenciones.

Los agentes intervinieron en 17 accidentes de tráfico durante la última semana

Asimismo, los agentes intervinieron frente a conductas que afectan al mantenimiento de los espacios públicos, y formularon cuatro diligencias por arrojar desperdicios a la vía pública, conforme a la ordenanza municipal de limpieza viaria.

Multas

Y otro de los ejes de la actividad policial fue la seguridad vial. Durante esta semana, se han formulado 111 expedientes por infracciones de tráfico y 20 de ellos se han tramitado ante la Dirección General de Tráfico.

Entre las infracciones, destacan las relacionadas por circular con la ITV caducada y carecer del seguro obligatorio o de las correspondientes autorizaciones para conducir en nuestro país. Además, los agentes intervinieron en 17 accidentes de tráfico durante la última semana.