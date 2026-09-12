Durante el fin de semana los vecinos de la pedanía jumillana de Román, han podido disfrutar de sus fiestas patronales en honor a Santa Rita.

Concurso de dominó y gachamigas en las fiestas de Román de Jumilla. / José García

La pareja formada por Paco y Juanito fue la ganadora del torneo de dominó en la que hubo doce inscritos. Este evento, tuvo lugar la tarde del viernes con una alta participación en la final a tres compitieron Paco y Juanito; Pablo y Peluso y Alicia y Justo. Los ganadores se llevaron un jamón cada uno de ellos.

Concurso de dominó y gachamigas en las fiestas de Román de Jumilla. / José García Simón

En el apartado de gachamigas, los habitantes de la pedanía pudieron disfrutar de un gran ambiente siendo los ganadores el equipo de Pillo de pinoso, en la categoría de gachamiga y, el equipo de Abarán, liderado por José el Niño en la categoría de gachamiga rulera.

Concurso de dominó y gachamigas en las fiestas de Román de Jumilla. / José García Simón

La jornada del viernes finalizó con una actuación estelar del grupo jumillano “Al Compas”.

El sábado, por la tarde, tuvo lugar una misa en la ermita del Aljunzarejo oficiada por el párroco David y una verbena amenizada por el grupo Jema. A las dos de la madrugada se celebró una chocolatada para poner fin a las fiestas de la pedanía de Román, 2026.

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Concurso de dominó y gachamigas en las fiestas de Román de Jumilla. / José García Simón

María Pilar Miralles Gonzálvez, alcaldesa pedánea, ha señalado: “han sido unas fiestas participativas con un buen ambiente en la pedanía”.