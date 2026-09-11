Patrimonio
El Yacimiento Arqueológico Villa Romana de Los Cantos abre como museo
El proyecto de musealización, que ha costado 3 millones, pretende atraer a más turistas
El Yacimiento Arqueológico Villa Romana de Los Cantos, en Bullas ha concluido su proceso de musealización y desde esta mañana estará abierto para la visita de los ciudadanos.
Se trata de un proyecto de 3 millones de euros que tiene como objetivo principal atraer a nuevos turistas y elevar el valor patrimonial de este municipio de la Región de Murcia. Las obras se han centrado en la restauración de algunas estructuras, así como la consolidación de las estructuras, mosaicos y elementos arqueológicos, construcción de cubiertas de protección sobre la Domus y las Termas, creación de recorridos accesibles, pasarelas, caminos y aparcamiento adaptado o la construcción de un edificio de recepción de visitantes y aseos accesibles, entre otras.
Según indicaron desde la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, el Ministerio de Turismo ha destinado un total de 110 millones de euros para este tipo de actuaciones en la Región de Murcia. Todos ellos, recuerdan se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para planes de sostenibilidad turística en destino, patrimonio, digitalización y eficiencia energética.
Por todo esto, la representante de la Dirección General de Políticas Turísticas de la Secretaría de Estado de Turismo, Elena Garnés, estuvo presente en el acto de presentación junto a Francisco Lucas, Delegado del Gobierno.
“Hoy es un día emocionante, porque recuperamos una parte fundamental de la historia de Bullas y abrimos a toda la ciudadanía un espacio que hasta ahora no era accesible", indicó Lucas.
Considera que con esta actuación, "no solo protegemos y elevamos nuestro patrimonio, sino que también reforzamos la oferta turística de Bullas y de toda la comarca del Noroeste, generando nuevas oportunidades”.
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