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Reconocimiento

La Fiesta de la Vendimia de Jumilla, declarada de Interés Turístico Nacional

La Ofrenda de Uvas y Primer Mosto, la Gran Cabalgata del Vino y la Cabalgata Tradicional se encuentran entre sus actos más representativos

Los pisaores de las Fiestas de la Vendimia de Jumilla

Los pisaores de las Fiestas de la Vendimia de Jumilla / José García

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La Opinión

La Opinión

El Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, ha declarado la Fiesta de la Vendimia de Jumilla, en la Región de Murcia, como Fiesta de Interés Turístico Nacional, en reconocimiento al valor de una fiesta que ha convertido la tradición vitivinícola del municipio en una manifestación cultural singular y que contribuye a preservar y difundir uno de los elementos más representativos de la identidad de la localidad.

El delegado del Gobierno ha comunicado la noticia a la alcaldesa de la localidad, Severa González, y ha destacado que se trata de una de las noticias más esperadas por todos los jumillanos y jumillanas.

“Es un reconocimiento más que merecido a unas fiestas que celebran nuestra historia, nuestra identidad y nuestras tradiciones, profundamente vinculadas a la cultura del vino. Además, esta declaración supone un importante impulso para dar a conocer la Fiesta de la Vendimia de Jumilla más allá de nuestra Región y atraer a más visitantes. Sin duda, una gran noticia también para todo el sector turístico”, ha manifestado Francisco Lucas, que ha felicitado especialmente a la Federación de Peñas por su trabajo para conseguir este reconocimiento.

La Fiesta de la Vendimia se celebra durante el mes de agosto. Su etapa moderna comenzó en 1972 y, desde entonces, ha ido incorporando nuevos actos y tradiciones hasta convertirse en una de las principales expresiones festivas de la localidad.

Uno de los momentos más representativos es la Ofrenda de Uvas y Primer Mosto al Niño de las Uvas, en la que la uva es pisada de manera tradicional para obtener el primer mosto de la cosecha. Este acto simboliza el comienzo de un nuevo ciclo vitivinícola y la estrecha relación que Jumilla mantiene con el cultivo de la uva, la vendimia y la elaboración del vino.

Entre los actos más destacados se encuentra también la Gran Cabalgata del Vino, que pone el broche final a las fiestas y constituye una de sus manifestaciones más populares y reconocibles. Junto a ella, la Cabalgata Tradicional muestra costumbres, productos y elementos vinculados al mundo rural y a la cultura vitivinícola de Jumilla.

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha destacado que “esta declaración reconoce la singularidad de una fiesta que ha sabido convertir una actividad esencial para Jumilla en una expresión de su cultura y de su identidad”.

Además, Sánchez ha señalado que “la distinción como Fiesta de Interés Turístico Nacional supone un nuevo impulso para la proyección de Jumilla y contribuirá a dar mayor visibilidad a una celebración con más de medio siglo de trayectoria y una personalidad propia”.

Las peñas desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de las fiestas y en la organización de numerosos actos. Su actividad se articula a través de la Federación de Peñas de la Fiesta de la Vendimia, constituida en 1983, y constituye uno de los principales elementos del carácter colectivo de la celebración.

La Fiesta de la Vendimia cuenta además con manifestaciones culturales propias vinculadas a la música, el folclore y las tradiciones de Jumilla, que completan una programación en la que la uva y el vino actúan como hilo conductor.

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Se trata de la quinta Fiesta de Interés Turístico Nacional de la Región de Murcia, y la número 170 en todo el país.

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